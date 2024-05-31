的士車隊牌照今截申請　業界料8隊入標　縱不入選亦推服務優質化

近日有部份的士司機自行「放蛇」捉Uber司機，令的士與白牌車爭論更白熱化。運輸署計劃發出最多5個的士車隊牌照，申請今日（31日）截止。香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭今早在港台《千禧年代》表示，其車行有申請新界的士的車隊牌照，但他相信成功機會不大。



黃羽庭稱，即使申請不成功，亦會聯同新界區另外12間車行，一同推動整個新界的士的服務優質化，包括為司機提供服務守則，以及與被多次投訴的司機解除合約關係等，「唔好畀一小撮司機影響99.9%司機嘅形象。」



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引入的士車隊管理制度法例去年12月生效，運輸署發出最多5個的士車隊牌照，邀請有興趣人士申請，車隊要受運輸署規管，並要符合多項要求：必須提供手機APP或網站的預約途徑；必須有電子支付方式；新加入的士車齡不得超過3年；市區或混合的士車隊要有300輛至1,000輛的士；新界的士車隊要有100輛至350輛等。有興趣申請人士須在今午12時遞交申請。

黃羽庭今日在港台節目《千禧年代》指，包括他在内，收到消息有8隊車隊已提交申請，他申請的是新界的士車隊牌照，但預計申請成功機會不大。

申請不成功亦會推動服務優質化：唔好畀小撮司機影響99.9%司機形象

黃羽庭稱，即使申請不成功，亦會聯同新界區另外12間車行，一同推動整個新界的士的服務優質化，包括為司機提供服務守則，以及與被多次投訴的司機解除合約關係等，「唔好畀一小撮司機影響99.9%司機嘅形象。」

如收到投訴嚴重會考慮解除與相關司機合約關係

他指，其車行已聯合新界的12個車行，合共管理1,600輛的士，佔所有新界的士的5成半，旨在團結新界車行，一同推動新界的士的優質化，加強培訓司機形象，讓市民對新界的士可更有信心。

他稱，會先培訓現有車隊中的500至700個司機，之後擴展至非車隊司機，培訓内容主要以提供服務守則予司機為主；如收到有司機的投訴嚴重，則會考慮解除其合約關係。

除了司機服務外，他表示其車行預計會投放300至500萬，與内地的主要電召平台合作，同時繼續使用本身已有的網約車手機應用程式。他亦指，如成功中標，會考慮與其他車行合作，合推一個call車手機應用程式以方便市民；同時會花逾1億元購買350部新車。