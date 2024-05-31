港鐵6.30起加價3.09%　7月推搭十送一優惠　「全月通」折扣三個月

港鐵可加可減機制下，今年可加價3.09%。港鐵今宣布，新票價於6月30日生效，而7月1日至7月28日會推「搭十送一」，乘客使用已連結 MTR Mobile賬戶的成人八達通，優惠期間出閘滿10次，即可獲得1程免費本地單程車程。另會推為期三個月的「全月通」和「都會票」50元折扣優惠。



港鐵可加可減機制下，今年可加價3.09%。（資料圖片/林若勤攝）

港鐵表示，按票價機制今年會加價3.09%，涵蓋各個車程票價的調整工作經已完成，新車費表將於今年6月30日生效，根據票價調整機制，所有港鐵、輕鐵及港鐵巴士個別車程調整的加權平均值，必須等同整體票價調整幅度。

都會票、全月通及屯門南昌同日起也會加價，其中都會票加15元至460元；5款全月通亦加15至25元，當中適用於東涌至香港的全月通5加加25元至675元。

不過，港鐵同時公布多項特別票務優惠推廣，包括在7月推出四星期「搭十送一」優惠，以及為期三個月的「全月通」和「都會票」50元折扣優惠。

港鐵稱，由2024年7月1日至28日，港鐵公司將推出「搭十送一」優惠，乘客使用已連結 MTR Mobile 賬戶的成人八達通,在推廣期內逢星期一至日乘搭本地重鐵網絡出閘，即可獲得一程免費本地單程車程。

不過，港鐵稱出閘站不包括機場快綫，免費車票也不適用於機場快綫、東錢綫往來羅湖、落馬洲站及頭等車廂，以及輕鐵、港鐵巴士等，最多可獲4程免費單程車程，使用期限為明年1月2日。