鄒幸彤呼籲參與六四案上訴得直脫罪　律政司終極上訴　周四裁決

前支聯會副主席鄒幸彤涉發文，呼籲市民參加被禁止的2021年六四集會。她原被裁定煽惑他人參與未經批准集結罪成，高等法院則裁定她上訴得直。律政司再向終審法院提出上訴，指被告不可在刑事審訊中挑戰警方禁止集會決定的合法性。根據終審法院網頁顯示，終院將於本月25日(本周四)以書面頒布裁決。



女被告鄒幸彤，原被控於2021年5月29日至6月4日期間，煽惑他人明知而非法參與未經批准集結。警方未有批准該次六四晚會，鄒被指於社交媒體及報刊發表煽惑他人參與六四活動的文章。鄒在裁判法院被判罪成，判囚15個月。

鄒幸彤就呼籲參與六四案，原被裁定有罪，早前在高院上訴得直而脫罪，律政司因而提終極上訴。

高等法院其後裁定她上訴得直，撤銷定罪和判刑。高院法官張慧玲認為，鄒可以在刑事審訊中挑戰警方禁止集會決定的合法性，而警方未能確立其合法性，因此呼籲他人到維園集會不屬犯法。

律政司認為不可在刑事審訊挑戰警方決定的合法性

案件早前在終院審理時，律政司指，被告不可在刑事審訊中挑戰警方禁止集會決定的合法性，若提出該爭議，應透過司法覆核提出，強調此途徑處理合法性問題才合適。

鄒幸彤的律師回應指，控方需證明控罪元素，包括警方禁止集會決定的合法性，被控的人可提出合理辯解。

案件編號：FACC9/2023