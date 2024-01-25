鄒幸彤籲參與六四集會脫罪　終院裁律政司上訴得直　恢復定罪

前支聯會副主席鄒幸彤涉於社交媒體和報章發文，呼籲市民參加被禁止的2021年六四集會。她原被裁定煽惑他人參與未經批准集結罪成，高等法院則裁定她上訴得直。律政司再向終審法院提出上訴，指被告不可在刑事審訊中，挑戰警方禁止集會決定的合法性。終院早前聽取陳詞後，今（25日）頒下判辭，裁決律政司上訴得直，恢復鄒的定罪，並把案件發還高院法庭法官，處理刑期上訴。



被告鄒幸彤，原被控於2021年5月29日至6月4日期間，煽惑他人明知而非法參與未經批准集結。警方未有批准該次六四晚會，鄒被指於社交媒體及報刊發表煽惑他人參與六四活動的文章。鄒在裁判法院被判罪成，判囚15個月。

律政司一方認為 被告不可在刑事審訊 挑戰警方禁止集會的決定是否合法

高等法院其後裁定她上訴得直，撤銷定罪和判刑。高院法官張慧玲認為，鄒可以在刑事審訊中，挑戰警方禁止集會的決定是否合法，而警方未能確立其合法性，因此呼籲他人到維園集會不屬犯法。

案件早前在終院審理時，律政司一方指，被告不可在刑事審訊中挑戰警方禁止集會決定的合法性，若提出該爭議，應透過司法覆核提出，強調此途徑處理合法性問題才合適；鄒一方認為被告可於刑事審訊中，挑戰警方禁止集會決定的合法性，並指決定合法是控罪元素，控方需證明該元素。

案件編號：FACC9/2023