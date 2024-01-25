鄒幸彤籲參與六四集會脫罪 終院裁律政司上訴得直 恢復定罪
撰文：劉安琪
出版：更新：
前支聯會副主席鄒幸彤涉於社交媒體和報章發文，呼籲市民參加被禁止的2021年六四集會。她原被裁定煽惑他人參與未經批准集結罪成，高等法院則裁定她上訴得直。律政司再向終審法院提出上訴，指被告不可在刑事審訊中，挑戰警方禁止集會決定的合法性。終院早前聽取陳詞後，今（25日）頒下判辭，裁決律政司上訴得直，恢復鄒的定罪，並把案件發還高院法庭法官，處理刑期上訴。
被告鄒幸彤，原被控於2021年5月29日至6月4日期間，煽惑他人明知而非法參與未經批准集結。警方未有批准該次六四晚會，鄒被指於社交媒體及報刊發表煽惑他人參與六四活動的文章。鄒在裁判法院被判罪成，判囚15個月。
鄒幸彤想與專家討論 高院申保釋被拒 支聯會案料明年下半年開審願榮光禁令｜鄒幸彤就被拒加入案件提上訴再敗 官指鄒並非被告鄒幸彤獲人權和法治獎 港府表達強烈不滿 敦促停止干預香港事務支聯會拒交資料 鄒幸彤等3人認為未獲公平審訊 上訴求翻案鄒幸彤籲參與六四集會脫罪 控方指刑事案不能挑戰警決定求翻案鄒幸彤呼籲參與六四集會被指煽動 上訴得直獲撤罪 鄒稱：估唔到
律政司一方認為 被告不可在刑事審訊 挑戰警方禁止集會的決定是否合法
高等法院其後裁定她上訴得直，撤銷定罪和判刑。高院法官張慧玲認為，鄒可以在刑事審訊中，挑戰警方禁止集會的決定是否合法，而警方未能確立其合法性，因此呼籲他人到維園集會不屬犯法。
案件早前在終院審理時，律政司一方指，被告不可在刑事審訊中挑戰警方禁止集會決定的合法性，若提出該爭議，應透過司法覆核提出，強調此途徑處理合法性問題才合適；鄒一方認為被告可於刑事審訊中，挑戰警方禁止集會決定的合法性，並指決定合法是控罪元素，控方需證明該元素。
案件編號：FACC9/2023