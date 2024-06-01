港珠澳大橋造假案　嘉科一董事涉知情不報裁欺詐罪成　案6.7判刑

港珠澳大橋混凝土磚測試疑造假，兩名嘉科工顧問董事涉知情不報，令土拓署按全約付款逾197萬元，兩人因而被廉署控以欺詐罪，他們否認指控，時任營運董事梁永強稱他雖知測試有造假，但跟從公司守則，在取得法律意見前不作披露，並非想欺詐；其外籍下屬則稱對造假不知情。案件今(1日)在西九龍法院(暫代區域法院)裁決，法官嚴舜儀指，梁明知測試有誤而沒作披露實屬欺詐，裁定梁罪成，但接納其下屬或對造假不知情而罪名不成立。梁須還柙至6月7日作求情及判刑。



兩名被告：梁永強(64歲，嘉科時任營運董事)及Leslie Harry Swann(70歲，嘉科時任部門董事)，同被控一項串謀詐騙罪，及一項欺詐罪的交替性控罪。控罪指2人於2016年7月28日至2017年5月10日期間，故意隱瞞嘉科職員曾使用已測試或高強度的混凝土磚或金屬校準柱，以代替混凝土原始樣本磚作為測試，意圖誘使土木署向嘉科發放逾197萬港元款項。

被告梁永強在西九龍法院被裁定罪成。(資料圖片)

土拓署聘用嘉科作測試服務

案情指，梁永強負責監督嘉科的香港項目及其顧問合約，Swann是梁的下屬，負責管理及營運該試驗所。

土拓署聘用嘉科就各種建築材料合規測試服務，包括港珠澳大橋香港段的混凝土抗壓強度測試，嘉科對測試的準確及可靠性等承擔全部責任，若發現任何錯漏，須向土拓署匯報，並要每月與署方開會及呈交進度報告。

控方指兩被告知有員工偽造結果未上報

控方指兩被告發現有員工曾修改時間，又曾以金屬材料代替原始混凝土樣品，以偽造測試結果後，並故意隱瞞土拓署，署方因而按協議向嘉科支付逾197萬元。

若署方知嘉科故意隱瞞不會付款

土拓署在2016年覆檢所有混凝土壓縮測試的電腦紀錄，發現測試時間曾被修改，或會出現混凝土更高強度的效果，署方認為修改時間相對影響較低，只向嘉科發出警告信，但若署方知嘉科故意隱瞞，不會跟協議發放款項，控方認為兩名被告知情並故意隱瞞而對他們作出起訴。

梁稱相信他無義務披露

被告梁永強承認知悉混凝土磚壓力測試造假一事，他解釋只是根據嘉科的行為守則及高層指示，決定在索取法律意見前不向土拓署披露，他亦相信他沒有義務披露才沒向署方匯報事件，強調無意欺騙。另一被告Leslie Harry Swann則稱他對混凝土磚測試造假一事並不知情。

官指索取法律意見不會改變造假的性質

嚴官裁決指，梁承認測試造假屬大意疏忽，亦屬欺詐行為，無論嘉科索取何等法律意見，也不會改變測試造假的性質，認為唯一合理推論是，梁明知任何人均有義務向署方披露有造假情況，仍決定不向土拓署提及，實屬欺詐，裁定梁罪名成立。

接納次被告或對造假不知情

但嚴官認為控方舉證未能達致無合理疑點，接納次被告Leslie Harry Swann或對測試造假一事不知情，裁定次被告兩罪均不成立。

案件編號：DCCC 1065/2021