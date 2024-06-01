87名高級航空教育課程學員畢業　牙科生牙醫機師職業路向雙軌發展

要當上機師，衝上雲霄絕非易事。香港航空青年團與國泰航空、香港理工大學和香港國際航空學院所合辦的高級航空教育課程（機師理論課程）今（1日）舉行結業禮，有87名同學出席結業典禮，有讀牙醫二年級學生完成課程，冀望開拓另一職業路向。



自1997年開始，香港航空青年團開辦高級航空教育課程，及至2002年開放予公眾人士參與課程，由2011年及2022起，分別與國泰航空、香港理工大學和香港國際航空學院所一同合辦高級航空教育課程，教導包括航空動力學、飛機基礎知識、飛機運作性能和規限、航空法規、導航、氣象學、無線電操作和人類表現等，另設模擬飛行訓練，每位學生需通過兩次筆試考核方可完成課程，每年開放100個學額，每年報讀人數約300至500位，今年會在香港島設新的訓練總部。香港航空青年團執行委員會主席劉榮柱致辭指，今屆有87位同學完成為期3個月課程並順利畢業，盼望同學畢業後能裝備自己，將來投身航空業。

設兩個獎學金 到加拿大接受飛行訓練

今年有10位同學獲得飛行獎學金，將會到加拿大溫哥華接受10小時飛行訓練，機票將會由國泰航空公司資助。而課程另設4個國泰航空贊助經濟客艙機票，供本課程的10位模擬模擬飛行獎學金，同學可在商用航機模擬器接受一日訓練。

牙醫科生完成課程盼另覓職業路向

就讀牙醫的大學二年級生Matthew指由中一起加入香港航空青年團，從中報讀有關課程。他指每周晚上上兩節課，當中學習有關氣象、空氣動力學等理論知識，更指課程內容有一定難度，「能夠為將來成為機師奠下基礎。」 他亦取得獎學金能遠赴加拿大操控真正飛機，幫忙其另覓其他職業路向。同樣取得獎學金遠赴加拿大的大學二年級測量系學生

另一學員Vicky指在課程聽到很多現職機師分享經驗，了解作為機師特質，摸索自己是否適合成為機師。對於遠赴加拿大的期盼，她指自己只體驗過模擬飛行，未曾駕駛真正飛機，期望這次體驗能夠感受真正飛行以及了解自己弱點。