國泰出動雙層巴士招聘　料今年淨增加5000員工　目標請500機師

國泰航空料今季可恢復疫情前8成運力，並預計明年第一季才完全恢復運力。國泰正展開連串招聘活動，包括招聘機師、機艙服務員等。國泰人事董事黃瑋彤表示，集團流失率非常穩健、屬理想水平，料今年淨增長5,000名員工，另目標招聘500名機師。



國泰今日（19日）起至21日將動用雙層巴士巡迴招聘，提供個別職位即場面試等，22日至23日則在國泰城舉行，並設講座介紹。



增聘年以明年第一季恢復疫情前100%運力

國泰人事董事黃瑋彤表示，去年國泰員工增長3,000人，公司自2022年中重新招聘以來，至去年已接近2,000名員工回巢。她表示，預料今年整體人手有5,000人淨增長，重建網絡以在明年第一季恢復疫情前100%運力。

至於機師方面，她稱各類別員工、包括機師的流失率已於去年起回復正常水平，現時有2,900名機師，足以支撐目前運作，但料未來需有3,400人，故目標想招聘多400名機師。她又說除在香港聘見習機師外，也會到海外招聘見習及現職機師，並不時檢視薪酬福利，留住現有機師。

國泰人事董事黃瑋彤表示，料今年淨增長5,000名員工，當中包括目標招聘500名機師。

國泰今日起至23日舉行巡迴招聘活動，首三日會在雙層巴士舉行，已報名及合資格的應徵者可以在巴士上即時面試和參加小遊戲，巴士將會巡遊到銅鑼灣、中環、荃灣、屯門及東涌。

至於22日及23日，活動將在國泰城舉行，並設有即場面試、招募講座，介紹見習機師培訓計畫、以及副機長及模擬駕駛艙督導教練等空缺。今次招聘活動提供即場面試的職位為機艙服務員、客戶服務主任、貨運主任、貴賓室部長、貴賓室侍應及貴賓室調酒師 / 咖啡師。

國泰雙層巴士招聘活動詳情：



日期及地點：

19/4, 10:00-12:00: 銅鑼灣 (軒尼詩道505-513號, 近崇光百貨)

19/4, 13:00-17:00: 中環 (民光街,近摩天輪)

20/4, 10:00-17:00: 東涌 (文東路47號, 近文東路公園)

21/4, 10:00-13:00: 荃灣 (眾安街47號)

21/4, 14:00-17:00: 屯門 (鄉事會路南行時代廣場外一般上落客區)

職位（巴士面試）：客戶服務主任, 機艙服務員, 貨運主任, 貴賓室職員