勞動節｜各計劃至少批近1.8萬外勞　勞工界：前線工友感就業困難

港府去年推出多個輸入外勞的行業計劃，並「優化」原有補充勞工計劃，放寬部份工種不可輸入外勞的規定兩年，這些計劃推行至今，至少已批出1.8萬個外勞配額。香港過往從未在一年內輸入如此大量外勞，近月有建造業紮鐵工人稱工作銳減，有勞工界也指出，聽到不同行業，包括侍應、保安、機場倉務、貨站服務員等工友反映有求職困難、薪金減少情況。



勞工界促政府盡快檢討相關計劃，強調一旦某些行業或工種開始依賴輸入外勞，必然影響本地人入行意願，變相愈發依賴輸入外勞，未來將更難叫停計劃，也違反當初政府稱推出計劃只為短期填補人手空缺的立意。



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四個行業已批出1.3萬個外勞配額

港府去年推出多個輸入外勞的行業計劃，並放寬原有的補充勞工計劃，這些計劃推行至今，到底已批出多少外勞配額？

據勞福局提交予立法會特別財委會提交的書面答覆，至2023年底，院舍、建造業、及運輸業的輸入勞工計劃，總共批出1.3萬個配額，上述行業計劃配額均訂有上限，合計最多可輸入2.7萬名外勞，即截至去年底，批出外勞配額數目已接近上限的一半。

補充勞工計劃已出4010個外勞配額 侍應佔最多

除行業計劃，當局去年9月4日起，「優化」原有補充勞工計劃，放寬規定兩年，容讓部份本來不可輸入外勞的工種，可以輸入外勞。連同一些規定放寬前的申請，截至今年2月29日，相關計劃批出4,010個外勞配額，包括457名侍應生、448名廚師、301名初級廚師等。

整合上述數字，自各行業計劃、補充勞工優化計劃陸續推行，當局至少已批出17,909個外勞配額。

相關政策局負責審批 毋須獲勞僱會批准

回顧過往輸入外勞，只可經補充勞工計劃申請，在2021年、及2022年分別只批出3,043個、及5,829個外勞配額，其中2022年數字的增幅，與當年3至5月因應疫情及院舍人手問題，曾推出有時限的放寬措施有關。從數字可見，現時批出的外勞配額，較2022年多出一倍、較2021年更多出數倍。

另一點與過往不同的是，各行業計劃推出之後，院舍、建造業及運輸業輸入勞工的申請，由相關政策局負責，有別以往所有申請都要經勞顧會審批。現時勞顧會只會審批補充勞工優化計劃的申請。

勞聯副主席：真係一個月處理一年申請宗數

勞聯副主席、勞顧會勞方委員譚金蓮指，近1.8萬的外勞配額，較以往經補充勞工計劃每年批出有倍數增長，單是補充勞工優化計劃，推行不足半年，已批出4,010個外勞配額，她嘆道：「真係一個月處理一年嘅數。」

她又指，在補充勞工優化計劃下，侍應、廚師、收銀等工種均已有輸入外勞，已有前線工友、基層婦女反映求職有困難。

她續以侍應為例，聘請本地員工每年需要調薪，遇上節日需要加錢留住人手，聘請婦女或需作彈性上班安排；反觀聘用外勞，僱主可以兩年的固定成本，獲得穩定的人手，「兩年合約，同一人工」，變相削弱僱主聘用本地人，甚或留住本地員工只為乎合聘請外勞的人手比例。

譚金蓮指，一旦某些行業或工種開始依賴輸入外勞，必然影響本地人入行意願，變相這些行業愈發依賴輸入外勞，這些計劃將難以叫停。（資料圖片/盧翊銘攝）

批評准巴士公司輸入外勞欠審慎

譚金蓮促政府盡快作檢討，參考最新數據，掌握不同工種的人力情況，也要視乎情況就優化計劃下的部分工種訂出上限。她續表明，不論是各行業計劃、或補充勞工優化計劃，即使批出輸入外勞申請，也不一定要「批足」配額，可透過只批出部分外勞配額，促使僱主更着力於本地招聘。

近日有巴士公司獲批輸入外勞，駕駛非專營路線，譚金蓮批評相關的政策局審批欠審慎，忽視相關決定對社會觀感的影響，也憂慮有此先例、成功「鑽空子」，會誘使其他公司就非專營巴士線申請輸入外勞，甚或未來會演變到擴展至外勞司機駕駛專營巴士。

恐有行業出現依賴輸入外勞而難以叫停

她強調，一旦某些行業或工種開始依賴輸入外勞，必然影響本地人入行意願，變相這些行業愈發依賴輸入外勞，這些計劃將難以叫停，「第時政府換屆，邊個夠膽叫停咁高依賴度嘅計劃？」如此發展下去，也有違當初當局推出計劃只為短期填補人手空缺的立意。

林偉江指，有機場倉務、貨站服務員反映自輸入外勞後，「OT補水」減少，收入隨之下降。（資料圖片／黃寶瑩攝）

工聯會副理事長：自輸入外勞後有員工中「OT補水」減少

工聯會副理事長、勞顧會勞方委員林偉江則表示，各個行業計劃推行後，近來除了知悉有紮鐵工人反映開工不足的問題，也有機場倉務、貨站服務員反映，以往靠「OT補水」提升收入水平，惟自輸入外勞後，「OT補水」減少，收入隨之下降，而替工的崗位也變少，「變相本地人工作機會係少咗。」

至於補充勞工優化計劃，他稱留意到有部分行業開始就更多工種申請輸入外勞，如酒店業，不止申請輸入外勞清潔、接待，也開始延伸大堂經理這些職位，對此感到憂慮。此外，也有保安業工友表示，擔心合約期完結後不獲續約，其崗位將由外勞取替。

▼2023年6月13日 政府公布引入6300個機場前線員工▼



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指若影響本地工人就業及薪金水平下降須剎停輸入外勞

林偉江指出，現時各計劃下至少批出的1.8萬個外勞配額，然而，這些外勞仍未全數到港，料稍後會更確切見到輸入外勞對本地就業市場的影響。但因應本地工人出現各種情況及擔憂，當局宜盡快檢討這些計劃。他也重申，如發現本地工人就業嚴重受影響、薪金水平下降，當局應該要剎停輸入外勞。

他也提到，現時工資數據有所滯後，未能及時反映行業真實情況，導致在補充勞工優化計劃下，侍應的工資中位數雖為1.4萬元，惟行內一般月薪已達1.7萬元，未能貼近市價，不止窒礙本地人應徵，這類招聘廣告也會造成「假招聘」的感覺。他建議當局要改善工資統計，縮短滯後時間，掌握貼近市場的工資數據。