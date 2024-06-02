端午節｜東區龍舟率先競賽巿民讚氣氛好　參賽隊伍感恩天公造美

颱風來去匆匆，下周一（10日）是端午節，今日（2日）天氣轉晴，東區龍舟競渡率先於柴灣公眾貨物裝卸區舉行，大會原本有取消賽事的計劃，如今能按計劃進行。有參賽隊伍的負責打鼓的健兒表示，不擔心天雨問題，皆因去年隊伍因為雷雨需來回3次才成功開始比賽，笑言今次「當然希望攞第一，但只要比上一年好，咁我哋就已經贏咗啦！」



到場與兩位小朋友觀賽的市民，對於龍舟賽事配上嘉年華，首次參與都覺得現場氣氛很好，香港應舉辦更多同類活動，「個經濟先會好少少。」



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東區龍舟競渡大賽暨嘉年華今早於柴灣公眾貨物裝卸區舉行，天公造美、賽事未有受天雨影響。首場賽事於早上8時半開始，現場氣氛熱鬧，每場賽事伴隨龍頭鼓聲顯得緊張，約在9時起，就陸續有巿民入場觀賽。

主辦方柴灣漁民娛樂會工作人員向記者表示，因昨日曾掛三號風球，場內帳篷曾因大風而「打晒落海」，今天需重新佈置，指若今日天氣太差有安全問題就會取消。

參賽隊伍「IET」的負責打鼓的謝小姐（Joanne）表示，第三年參與比賽，有感龍舟比賽非常刺激，周邊的氣氛都會加增其想不斷挑戰自己的心。

她表示，早上的排名賽都是「輕輕鬆鬆咁完成」，即使成績未至於最理想，但與預期中相若；而每次比賽會提早3個月做準備及訓練，當中都要面對天氣、疫情後隊友外遊致未必可齊人訓練等各困難。而在今日的比賽中，要令隊友集中在她的鼓聲也是一大困難，終成績與去年相若。

昨日（1日）天文台一度發出3號風球，她不擔心天雨問題，皆因去年隊伍因為雷雨關係，需來回3次才成功開始比賽，又笑言今次目標「當然希望攞第一，但只要比上一年好，咁我哋就已經贏咗啦！」

另一隊「肌本力」教練黎先生表示，排名賽心情平靜，需到決賽才會感到緊張。隊伍至今已參賽2年，每年有10多場比賽，形容「最緊要Enjoy。」而初賽對手較強，成績與預期中相若，亦比去年有進步。他稱隊友已盡力，「攞到心目中最好成績就可以。」

他指，隊伍的訓練年中無休，今次目標是「比上年好」。他曾擔心今日會因天氣而取消比賽，「報得比賽，交哂報名費，又無得refund，都希望可以如期比賽，最終今日天公造美，所以都好感恩。」

有來觀賽的張生生指，已觀看比賽「幾廿年」，稱今日氣氛良好，相比往年「好好多」，有更多人來，預期中午12時會離開。他又指，雖然天氣熱，但亦享受觀賽。

另一位與兩位小朋友觀賽的黎先生首次參與嘉年華，以往會去赤柱觀賽。他形容現場氣氛很好，亦認為香港應舉辦更多同類活動，「個經濟先會好少少。」