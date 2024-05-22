端午節｜6月舉行國際龍舟賽逾170隊參賽　旅發局料吸引13萬人次

香港國際龍舟邀請賽將於6月15、16日在尖東海濱舉行，旅發局將於賽事前後舉行連串節慶活動，包括在端午節正日（6月10日）舉行以端午為主題的無人機表演，以及在賽事首晚，在灣仔舉行海上煙火表演。



旅發局總幹事程鼎一今日（22日）表示，端午節連串活動獲旅發局盛事基金資助，斥資1,700萬元舉辦，他指，活動時間延長至不只端午節一日，望能提升整體節日氛圍，為市民和旅客帶來更不同的體驗，相信連串盛事可吸引約13萬人次參與。



今年香港國際龍舟邀請賽設17項賽事，有來自12個國家或地區的170支隊伍參賽，比去年的160支隊伍更多，當中不乏中國、泰國、新加坡派出的國家隊代表。

程鼎一稱，端午節這一日紅色假期，不見得會是旅游高峰，而透過延長端午節活動的時間至兩周以上，希望可提升端午節的整體氛圍，期望會有13萬名市民和旅客參與，「令大家覺得香港好多盛事。」

國際龍舟賽地點在尖東海濱，無人機和煙火表演則在灣仔海濱舉行，程鼎一指，綜合以往經驗，認為灣仔海濱可容納更多觀眾，「呢幾個月同類表演都會係呢個做法。」

政府昨日（21日）宣布下半年的盛事，被問及國際龍舟邀請賽會否失焦時，他指，香港是一國際大都會及盛事之都，每兩日出現一個大大小小的盛事是需要的，再加上香港背靠大灣區和中國，容易吸引更多内地旅客參與本港盛事，他認為這是香港比其他地方更優勝、更具競爭力之處。

至於中國香港龍舟總會主席鍾志樂亦預告10月將在觀塘海濱舉行的另一盛事，亞洲龍舟錦標賽，他稱，比賽選址在觀塘九龍東海濱，是因為該海域較深且海浪較靜，望可將九龍東海濱打造成香港主要的水上活動中心及賽場。

▼2023年6月24日 國際龍舟邀請賽在尖東復辦▼



▼端午節盛事活動概覽▼



1. 嚐味當夏美食街



日期：6月8日至16日

時間：中午12時至晚上9時

地點：尖沙咀星光大道

2. LINE FRIENDS Hong Kong Summer Chill



日期：6月8日至7月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點：尖沙咀星光大道

3. 無人機表演



日期：6月10日（端午節正日）

時間：晚上8時（表演時長10分鐘）

地點：灣仔海濱對出海面

4. 海上煙火表演



日期：6月15日

時間：晚上8時（表演時長10分鐘）

地點：灣仔海濱對出海面

5. 香港國際龍舟邀請賽



日期：6月15日至16日

日期：上午8時至晚上7時（15日）/上午8時至下午6時（16日）

地點：尖沙咀東部海濱