端午節｜大量港人北上深圳商場玩樂　市民讚食肆服務態度遠勝香港

端午節（22日）天朗氣清，適合外出活動。不少港人今早乘坐東鐵北上到深圳吃喝玩樂，其中大型商場COCO Park滿佈港人，有市民大讚內地食肆選擇豐富，服務態度遠勝香港，價格亦較為便宜，因此家人均喜愛北上玩樂，「國內牌子食嘅地方，服務真係好過香港，呢個係事實。」



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端午節福田口岸人頭湧湧

東鐵線及福田口岸今早依舊人頭湧湧，不少年輕情侶或家庭，攜帶輕便的行李北上深圳吃喝玩樂。掃瞄健康申報碼及檢查證件的關口，均大排長龍，不過整個過關流程順暢，只需時約20分鐘便離開口岸。

位於深圳購物公園站旁的大型商場COCO Park，為港人近年熱愛的景點之一，今日亦有大量港人前來享受假期，在部份網紅店舖，不時聽到廣東話的交談聲。例如疫前已大受歡迎的喜茶，仍有多名港人排隊等候。

港人大讚內地食肆服務態度好

林先生今日與家人到COCO Park享受美食，並在喜茶購買一杯售約人民幣20元的「鴨屎香手打檸檬茶」。他表示，兩地恢復通關後，發現喜茶的價格減少約10元，排隊人數亦有所減少，「以前一個鐘先買到，𠵱家15分鐘都有。」

林大讚商場內的食肆選擇豐富，店舖的服務態度遠勝香港，物價亦較香港高消費地區便宜約20%，因此家人均喜愛趁著假期到深圳短期旅行。「國內牌子食嘅地方，服務真係好過香港，呢個係事實。」