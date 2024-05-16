帶鱷魚頭北上．有片｜旅客經深圳灣口岸到深圳　內地海關查篋發現

內地海關周三（15日）於微博公布，內地深圳灣海關早前檢查入境旅客的行李時，檢獲一個疑似乾鱷魚頭的物品，其後經鑒定確認為鱷目動物製品，長約40厘米、重達1.5公斤，被列為《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄物種。內地海關又指，若情節嚴重構成犯罪，將依法追究刑事責任。



該鱷魚頭為鱷目動物製品，長約40厘米、重達1,500克。

內地海關公布 指X光機檢測發現涉事旅客行李篋異常

內地海關周三（15日）於微博公布，深圳灣海關早前檢獲一個疑似乾鱷魚頭的物品。影片顯示，涉事男旅客經過海關監管區時，並未向海關申報，其後他的隨身行李箱被X光機檢測出異常，關員隨即要求截查，最終在箱內的黑色袋中，發現一個鱷魚頭。公告沒有提及是否港人，但內地沒有稱「內地居民」。

若情節嚴重構成犯罪將依法追究

內地海關又指，該鱷魚頭經鑒定寢，確認為鱷目動物製品，長約40厘米、重達1,500克（即1.5公斤），被列為《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄。

而根據《瀕危野生動植物種國際貿易通行證》及《中華人民共和國瀕危野生動物保護法》、《中華人民共和國瀕危野生動植物進出口管理條例》等規定，除非合法持有《允許進出口證明書》或品種外證明外，否則禁止貿易、攜帶、飼養瀕危物種及其製品出境。若情節嚴重構成犯罪，將依法追究刑事責任。