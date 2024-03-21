屯門虐兒｜小雪兒下月做磁力共振　如情況允許將做重置頭顱骨手術

今年1月尾，屯門一名9個月大女嬰「小雪兒」在社區保母照顧期間懷疑遭虐待，昏迷送院，警方調查後拘捕該名33歲保母。女嬰留院至今近兩個月，據悉，院方已於四月份安排為小雪兒作磁力共振的檢查，而如病人情況允許亦會安排進行重置頭顱骨的手術。



立法會議員鄧家彪與關注組織今（21日）到屯門醫院探訪小雪兒，關注組織表示，小雪兒面色紅潤，對外間刺激亦會作出反應，但明顯右邊身體活動能力和反應都並不理想，希望完成腦部手術及透過日後的復康治療，情況會慢慢改善。



屯門一名9個月大女嬰「小雪兒」在社區保母照顧期間懷疑遭虐待，女嬰留院至今近兩個月，據悉，院方已於四月份安排為小雪兒作磁力共振的檢查，而如病人情況允許亦會安排進行重置頭顱骨的手術。

立法會議員鄧家彪與關注組織今到屯門醫院探訪小雪兒，該組織表示，小雪兒面色紅潤，對外間刺激亦會作出反應，但明顯右邊身體活動能力和反應都並不理想，希望完成腦部手術及透過日後的復康治療，情況會慢慢改善。

鄧家彪表示，會繼續關注事件，跟院方及醫管局保持溝通，同時也會聯繫社會福利處，加緊對該家庭的個案支援，不但在家人的情緒上，長遠地更要為小雪兒的復康和教育工作，提供各項配套和適切的支援。小雪兒父母則指，女兒現在急切需要兒童的腦科和眼科專家為小雪兒作診斷及評估，再次呼籲希望能提供幫助的人士盡快聯繫「香港關懷力量」。