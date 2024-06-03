居屋｜觀塘3屋苑出售速度較慢　房委委員：交通不便利

「居屋2023」發售單位包括啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑及元朗朗天苑，合共9,154個單位，連同租置計劃回收單位，於上周五（31日）已全部售出，由今年初開始揀樓至今已歷約70日。房委會資助房屋小組主席黃碧如今日（3日）在電台表示﹐留意到在銷售初期的出售速度會較慢，尤其是交通未算便利的3個觀塘屋苑，但認為整體銷情「幾好」。



另外，黃碧如稱，綠表和白表的比例可有調整的空間，可考慮適時作出調整，但至於是什麼時候，她指房委會仍在觀望中，因現時市場較靜，需要根據市場需求再作決定。



去年攪珠的「居屋2023」，於5月31日已全部售出，今期居屋由今年1月31日開始揀樓，歷時4個月。（盧翊銘攝）

去年攪珠的「居屋2023」，發售單位包括啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，合共9,154個單位，售價149萬元至494萬元，另有61個賣剩或「撻訂」的重售單位，分別來自鑽石山啟翔苑，以及馬鞍山錦駿苑、東涌裕雅苑及沙田石門愉德苑，以及416個租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位。合資格申請者於今年1月31日開始揀樓。

房委會資助房屋小組主席黃碧如今日在港台《千禧年代》表示，留意到「居屋2023」在銷售初期的出售速度會較慢。（廖雁雄攝）

「居屋2023」初期出售速度會較慢 觀塘3屋苑交通不便利

房委會資助房屋小組主席黃碧如今日在港台《千禧年代》表示，留意到「居屋2023」在銷售初期的出售速度會較慢，特別是觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑，她指，可能買家覺得交通未算最便利，但最終都能售罄，認為整體銷情「幾好」。

她認為，交通未算最便利的屋苑都能夠全部售出，反映無論綠表或是白表的買家對資助出售房屋的需求大，社會上仍有很多經濟負擔能力不太好的買家需要房委會幫忙置業。

黃碧如：綠表、白表比例可有調整的空間

黃碧如指，因綠置居恆常化，綠表買家「有多一個選擇」，所以在選擇心儀單位時會更加小心，白表買家在置業時，只能選擇居屋。至於應否調整綠、白表的比例，她指，「如果看到白表在市場會有強烈需求，適時作出調整係絕對可以考慮」。她指時間表方面，房委會仍在觀望中，因現時市場較靜，加上樓市全面「撤辣」，需要根據市場需求再作決定。

今次白表買家中，「家有長者優先選樓計劃」配額未用盡、白表單身人士申請到第三個攪珠號碼的申請人都可以揀樓。黃碧如認為，這反映部分申請者因有個別原因，在作出決定時會更審慎，但她覺得「咁樣未嘗唔係一件好事」，因為單身買家以前僅限於參與申請程序，未有太多機會可以參與揀樓。她指，現在的情況反而是一個好現象。