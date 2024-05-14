居屋｜單身首抽一擊即中購安達臣單位　女攝影師：平80萬夠搭的士

【居屋2023/居屋2024/安楹苑 / 安樺苑 /安麗苑／敝悅苑／朗夭苑／兆翠苑】居屋2023由1月起開始揀樓，經過約4個月後，今日（14日）輪到白表及綠表單身申請者揀樓，位於啟德的啟悅苑以及位於屯門的兆翠苑已全部售罄。上午時段，位於安達臣道的三個冷門盤尚有逾百單位供選購。



有任職攝影師的女士以單人身份抽居屋「一擊即中」，本身心儀啟德盤，惟輪到單身揀樓時已售罄，只能揀選安達臣山盤，她昨日親身視察，見有巴士站，相信日後交通方便，「樂觀啲諗，呢個盤比其他平80萬，夠我搭的士啦。」



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居屋2023由1月起開始揀樓，經過約4個月後，今日輪到白表及綠表單身申請者揀樓，位於啟德的啟悅苑以及位於屯門的兆翠苑已全部售罄。

安達臣道三屋苑上午尚有逾百細單位

截至早上約11時半，較為冷門的安達臣道三個項目安楹苑、安樺苑和安麗苑，仍有過百個單位未出售，主要是細單位，安楹苑倘有80多個；安樺苑逾百個；安麗苑逾200多個。

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特意到安楹苑地盤睇交通

單身申請者梁女士任職影師，她第一次抽居屋就「一擊即中」，她稱感到十分幸運，因為身邊亦有朋友等待了4至5年仍未抽中。

不過，她原本首選啟德啟悅苑，惟早已售罄，只能揀選位於安達臣山山上的安楹苑287呎的單位。她表示，昨日特意到安楹苑地盤查看附近的交通，認為附有巴士、小巴等交通配套，可以接受。她指，同一大小的單位，啟悅苑比安楹苑貴約80萬元，她樂觀地想，「少咗80萬，80萬夠我點搭的士都得，出入都搭的士，咁咪賺返。」

她又提到，平時喜歡攝影，特意選擇了向西的高層單位，「我可以睇到海景，可以睇到維港個煙花位，對個景觀係最重視呢樣嘢。」

申請人計劃未來「細屋換大屋」

白表申請人冼先生表示，今次揀選了位於元朗的朗天苑，單位約大280呎，認為偏細，「遲啲可能賣返出去再買其他。」他指，原居於屯門，因此首擇為位於屯門的屋苑，但元朗的單位亦可接受。冼先生今次為第二次抽居屋，「可以買到自己住嘅地方，都幾好。」

另外，伍先生亦揀選了位於安達臣道的單位，他指，「都勉強揀到。」他表示，之前亦抽中過兩次，不過因為號碼太後，沒有單位選擇，對於第一次置業感到十分迷茫。伍先生表示，家人亦有幫助付少許首期。