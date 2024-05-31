居屋｜6屋苑9154單位至今全售罄　歷時4個月　房委會：與上期相若

去年攪珠的「居屋2023」，發售單位包括啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑及元朗朗天苑，合共9,154個單位，連同租置計劃回收單位，於今日（31日）已全部售出，今期居屋由今年1月31日開始揀樓，歷時4個月，揀樓日約70日。房屋委員會表示，這期銷售情況與「居屋2022」相若。



去年攪珠的「居屋2023」，於今日已全部售出，今期居屋由今年1月31日開始揀樓，歷時4個月。（盧翊銘攝）

去年攪珠的「居屋2023」，發售單位包括啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，合共9,154個單位，售價149萬元至494萬元，另有61個賣剩或「撻訂」的重售單位，分別來自鑽石山啟翔苑，以及馬鞍山錦駿苑、東涌裕雅苑及沙田石門愉德苑，以及416個租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位。合資格申請者於今年1月31日開始揀樓。

「居屋2023」昨日（30日）共售出17單位，包括安楹苑1伙、安麗苑12伙及安樺苑4伙，僅餘6個單位，分別是安麗苑4伙及安樺苑2伙。記者今日下午2時半到樂富房屋委員會視察，發現房委會大堂內已張貼售罄告示，剩餘的6個單位已售出，6個新屋苑共9,154個單位於今日全部售罄，揀樓程序歷時4個月。

記者今日下午2時半到樂富房屋委員會視察，發現房委會大堂內已張貼售罄告示，剩餘的6個單位已售出，6個新屋苑共9,154個單位於今日全部售罄。（盧翊銘攝）

居屋2023單位價錢售價

「居屋2023」去年推出時以稱市價六二折定價，惟其後樓市下跌，房屋署表示，按1月份市值評估，1月選樓所簽訂的買賣合約折扣率約30%，即「居屋2023」變相以市價七折發售。最便宜單位在朗天苑，售價149萬元。

如果以居屋白表最高九成按揭計算，最平約14.9萬元首期就可以上車；若以綠表最高九成半按揭計算，7.45萬元就可以上樓。另外，朗天苑前身是朗邊中轉屋，據當局早前提交的規劃申請，樓層最高可達50層，是本港少有「摩天居屋」。

至於最貴「樓王」單位，是啟德區啟悅苑單位，最高售價494萬元。以居屋白表最高九成按揭計算，需約49.4萬首期；以綠表最高九成半按揭計算，仍需約24.7萬元首期。

另外，新一期居屋的綠、白表比例維持在40:60，當局會預留900個單位，即新一期居屋大約一成單位，作為單身申請人士配額，即綠表單身人士會有360個配額，白表單身人士則有540個配額。「家有長者」核心家庭申請者方面，當局會預留2,700個單位，餘下5,554個單位，由一般家庭購買。

針對近年有「幸運兒」買得居屋後無入住，再一手樓形式在居屋第二市場出售獲巨利，即買家沒有入住。房委會重申，資助出售單位業主與房委會所簽訂的買賣協議，規定有關單位須由業主本人及名列同一申請表上的全部家庭成員居住；倘若業主或其家庭成員事前未得房委會的書面同意，不再實際或永久居於該單位，房委會有權要求業主將單位轉讓回房委會，有關費用及支出須由業主負責。

發言人表示，若發現業主違反相關規定，房委會將不會批准有關人士就居屋第二市場計劃「可供出售證明書」的申請；即使是已發出「可供出售證明書」，房委會亦有權撤銷，以致有關業主將不能於居屋第二市場出售該單位。

發言人表示，為免發出的「可供出售證明書」日後被撤銷，由今年6月1日起，資助出售單位業主申請「可供出售證明書」時須提交最近六個月內，由公用事業機構發出的帳單副本，作為支持其申請的居住證明。若申請者未能提供足夠資料，房委會會拒絕有關申請。