港島文學徑資料有誤　民政處據最新考證將修正詩人戴望舒故居地址

中國現代詩人戴望舒兩度來香港，在港的故居地址一直誤傳為薄扶林道92號，包括中西區文學徑的資料也將這個地址列為他的故居。惟據坊間最新調研考證，戴望舒故居地址實為薄扶林道90號。



中西區民政事務處今日（3日）回覆指，在2023年11月獲熱心人士指正，經參考最新考證資料、諮詢香港大學中文學院教授的意見後，認同戴望舒故居應為薄扶林道90號，正與工程承辦商落實修正資料，料有關工程本月完成。處方也已張貼臨時修正告示，通知市民有關資料的修訂事宜。



現代詩人戴望舒曾兩度來港，首次於1938年，因上海淪陷而來港，寄居在薄扶林道的「林泉居」。在1941年香港淪陷期間，他曾因「從事抗日活動」的罪名被捕，囚於域多利監獄，至1942年獲保釋外出。及後抗日戰爭結束，他返回上海，至1948年再度來港。

中西區文學徑有九塊傳意牌，介紹七位文學家個人生平，以及他們與中西區的關係和事跡，整個項目費用約230萬元，內容由中西區區議會委託香港大學中文學院進行研究並撰寫。在介紹戴望舒的資料中，提到他曾居於薄扶林道92號。

在介紹戴望舒的資料中，提到他曾居於薄扶林道92號。 （中西區文學徑籌備工作小組文件）

據《 明報》報道，經過參考香港史研究員潘惠蓮的考證、實地考察、並翻查土地註冊處文件，指出現代詩人戴望舒故居地址應為薄扶林道90號。

中西區民政事務處回覆指，於2023年11月獲一位熱心人士指出，根據最新調研考證，戴望舒故居是薄扶林道90號，而非多年來眾所以為的薄扶林道92號，並指出戴望舒先生的就業資料。處方隨後參考了考證資料、進一步諮詢香港大學中文學院教授的意見，並獲認同，根據最新的調研考證，傳意牌上的有關資料應作修正。

中西區民政稱，正與工程承辦商落實修正方案，有關修正工程預計於今年6月完成。處方也已於傳意牌上張貼臨時修正告示，通知市民有關資料的修訂事宜。