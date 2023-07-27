又串錯字？青衣自然徑指示牌英文有異　至少5塊Nature變Natuer

本港休閒設施的英文串法再惹疑惑，《香港01》接獲投訴，指青衣自然徑的指示牌，將「Tsing Yi Nature」串字成「Tsing Yi Natuer」，串法與政府部門有出入。記者今日（27日）實地視察，發現不只一處指示牌串法有出入，由入口至目的地至少5處出現相同情況。有行山人士指，政府近一年更換新指示牌，他已一早發現串法「有異」，但至今仍未有處理，嘆「（相關部門）唔小心啦，唉。」《香港01》正就相關指示牌的英文串法向民政事務總署查詢。



青衣自然徑的指示牌串字成「Tsing Yi Natuer」。（孔繁栩攝）

《香港01》到青衣自然徑視察，山徑入口石雕刻有「青衣自然徑 Tsing Yi Nature Trails」，告示牌亦寫上「Tsing Yi Nature Trails」，但指示牌卻寫成「Tsing Yi Natuer」。沿途行15分鐘至青瞰徑，至少豎立了5支指示牌，全部都寫成「Tsing Yi Natuer」。

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行山人士葉先生經常到青衣自然徑跑步，他指以往的指示牌以木製，英語為「Nature」，但更換成金屬指示牌後，就變成「Natuer」，「唔只一個位，一路行上去啲路口都係串錯，全部Nature都錯」，他又指個別指示牌方向未必準確，新手有可能受誤導，他指新指示牌更換約1年，嘆「政府唔小心啦，唉。」