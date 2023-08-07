青衣自然徑串錯字｜政府部門不能說的秘密　小事件變大新聞？

（採訪手記） 記者實在也搞不清楚，這到底是一宗小事件、還是一宗大新聞？



小事件是：青衣自然徑多個指示牌串錯字，「自然」的英文「Nature」，變成了「Natuer」，「自然徑」應是「Nature Trail」，但「Trail」不見了。指示牌已豎立路旁一年多，一直無人處理。報道出街後，負責的政府部門找人把錯誤的指示牌遮蓋，準備更換，故事完了。



然而，我們在採訪的過程中，卻發現了可能是更值得跟進的新聞：個別政府部門究竟願意對市民說甚麼，又決心隱暪甚麼？



7月27日，青衣自然徑的指示牌串字成「Tsing Yi Natuer」，而正確應是跟舊石雕和告示牌為「Tsing Yi Nature Trails」。（孔繁栩攝）

多個指示牌出現嚴重錯誤、放在路旁當眼位置一年多也無人發現，相信市民第一個問題便是：「為何這樣明顯的錯誤也看不見？事前是否有人驗收？誰人該負責？」由7月27日報道刊出開始，《香港01》三度向負責管理自然徑的民政事務總署查詢有關問題，包括：

1)涉事指示牌由誰人負責最後校對？

2)為何在查收時未發現出錯，是否涉及人手出錯？

3)政府部門是何時發現出錯？

4)有甚麼措施確保不再出現錯誤？

三次追問，換來的是幾乎一模一樣的答案，為求傳真，將其中一次回覆全文記錄如下：

「葵青民政事務處（民政處）負責青衣自然徑的保養和維修。民政處早前發現路牌英文串字有誤，正準備安排更換。本處會暫時遮蔽路牌的相關部分，並要求承辦商盡快進行更換路牌工程。我們亦會檢視全段青衣自然徑的路牌，以確保所展示的資料正確。」 民政事務總署7月27日回覆

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三問：誰人負責為何出錯 三答：已發現會處理

記者再三提問，無論如何修改提問方式，都只能得到差不多一樣的答案：

問：誰人負責、為何出錯？

答：發現錯誤，準備處理。

三問三答，官員的答案「始終如一」。究竟誰是牛頭、誰是馬咀? 如果是DSE考生答題，又該拿幾分？

第四次問：為何三次查詢都未能回覆，哪層級官員決定？

最後（8月4日），由於所有問題都得不到正面回覆，我們除了原本的問題外，還加問了一條：

「民政總署可否告知，為何過去三次書面查詢，均未有完全回覆所有提問？是由民政總署哪一層級官員決定不作回覆？」

如何回覆？仍然是：

「青衣自然徑的有關指示牌於2021年豎立，由葵青民政事務處（民政處）委託承辦商製造及安裝，並負責驗收。民政處職員於今年六月巡查時發現事涉路牌英文譯名有誤。該處已暫時遮蔽路牌的相關部分，並已要求承辦商盡快進行更換路牌工程，有關工程預計於本月內完成。民政處正檢視全段青衣自然徑的路牌，以確保所展示的資料正確，亦正檢視有關程序。」 民政事務總署8月4日回覆

發展至此，這宗新聞也很難再追查下去。市民一個簡單合理的問題，記者也無法代為找到答案，只能向讀者致歉。但我們不明白的是，對政府部門一些合理的提問，要怎樣才能找到答案？小小問題也找不到答案，會不會影響市民對政府的信任呢？

7月27日，青衣自然徑的指示牌，串成「Tsing Yi Natuer」。（孔繁栩攝）

李家超曾表明：我們是高度透明，沒有事情希望不傳播

行政長官李家超今年7月2日接受電台訪問，在回應「假新聞」立法時說：「批評的意見我聽得較不批評的多，所以表達是多元。我們是高度透明，沒有甚麼事情希望不傳播是不可能的。」

誠如文首所說，記者也搞不懂這到底是一宗小事件還是大新聞，看來只能由讀者和政府高層判斷。

記者在8月2日，重返青衣自然徑視察，發現指示牌的「Natuer」已被貼上膠紙遮蔽。（鄧康翹攝）

政府稱6月揭發 報道7月底刊登後才遮蓋

後記：記者在8月2日，重返青衣自然徑視察，發現指示牌的「Natuer」已被貼上膠紙，把「錯誤」遮蓋了。