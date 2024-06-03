環保及自然保育基金會主席：自覺守護國家安全　融入國家發展大局

政務司司長陳國基今日（3日）率環保官員出席「環境及自然保育基金30周年綠續未來」啟動禮，表示香港需完成各項環保措施，務求在2035年前，降低碳排放量，在2050年達到碳中和目標。

環境及自然保育基金委員會主席鄭錦鐘表示，



環保及自然保育基金會鄭錦鐘表示，基金未來將會積極地促進人與自然和諧共生，和發展環保及生態能源。（林幸言攝）

政務司司長陳國基今日（3日）與環境及生態局局長謝展寰、環境及自然保育基金委員會主席鄭錦鐘、環境及生態局常任秘書長（環境）謝小華和環境保護署署長徐浩光，出席「環境及自然保育基金30周年綠續未來」啟動禮。

鄭錦鐘致辭時表示，環境及自然保育基金來年將會繼續協助香港實現碳中和的目標，自覺守護國家安全，融入國家發展大局。

陳國基致辭時，指國家列出「雙碳」目標，實踐「金山銀山不如綠水青山」的理念，香港需按照多元的策略，完成各項環保措施，務求在2035年前，降低碳排放至2005年的一半，在2050年達到碳中和目標。

政務司司長陳國基指，香港需按照淨零發電、節能綠建、綠色運輸和全民減廢的策略，完成各項環保措施。（林幸言攝）

環保及自然保育基金委員會會員郭美珩表示，基金過去資助多個環保項目，包括添置校園中央廚房，減少使用即棄餐具和廚餘；資助環保研究技術示範，例如環保磚研究，第二代環保以廢棄玻璃製造，而第三代環保磚加入光觸煤，有抗菌和自行清潔的功能。

她指，資助社區回收措施，向中西區向半山居民推廣源頭減費與乾淨回收，提升社區環保意識；資助研究生物多樣性和保育，例如珊瑚保育等。