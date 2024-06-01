垃圾徵費暫緩｜稱訂押後時間表不負責任　謝展寰 ：需時評估民情

垃圾徵費計劃暫緩推行，政府未再提出推行日期，不少環團表明對決定極度失望。環境及生態局局長謝展寰今早出席電台節目時再解釋，落實計劃須考慮民情及實際執行情況，「唔係優化就可以行，民情都好重要。」他續指，政府需要時間評估民情對計劃的接受程度，斥若訂出具體的押後時間表，反而是不負責任的做法。



有關計劃3年來花費1.77億元公帑落實和推行，謝展寰表示，要暫停計劃自己亦很不捨得，但見近日社會對減廢認知程度大幅提升，認為是好的機會推廣更多市民嘗試分類回收。至於改善垃圾徵費計劃方向，他提到政府都會考慮是否繼續沿用收費的模式，另亦會解決前線清潔員工面對的法律問題等。



旺角鋿晶館今日開始試行垃圾徵費計畫，將會試用政府免費派發的指定袋一個月。（黃浩謙攝）

未來考慮是否沿用垃圾收費模式

垃圾徵費無限期暫緩，環境及生態局局長謝展寰今出席兩個電台節目時再解釋延後原因。他指出，早前推行的先行先試計劃中發現計劃執行時會衍生很多問題，如前線工人方面，單是分類工作量已大增，更有至少兩名清潔工親自向他表明，因擔心法律責任問題，若政府真正落實安排將考慮轉行。

除此之外，部份院舍反映日常營運會有很多尿片、棉花及醫療廢物，即使落實垃圾收費，都未能減少垃圾量，計劃變相對院舍只是「純收費」，增加經濟壓力。他提到未來政府都會考慮在此方面入手改善計劃，此外亦會考慮是否繼續沿用收費的模式，「垃圾收費， （市民）聽嘅時候已經有反感。」

謝展寰。 （資料圖片）

稱不捨計劃暫停 把握時機擴大回收配套

至於為何不就垃圾徵費訂立具體押後時間表，他則指，市面上很多調查都顯示70至80%市民都反對措施，而推行計劃須考慮民情及實際執行情況，「唔係優化就可以行，民情都好重要。」他解釋，政府需要時間評估民情對計劃的接受程度，斥若訂出具體的押後時間表，反而是不負責任的做法。

有關計劃3年來其花費1.77億元公帑落實和推行，謝展寰表示，宣傳教育的工作不易做，「要入屋已經難，要入腦入心更加難」，直言要暫停計劃自己亦很不捨得，但見近日社會對減廢認知程度大幅提升，認為是好的機會推廣更多市民嘗試分類回收。

他續指，政府會把握時機，在此階段擴大回收配套設施，包括延長「綠在區區」回收點的開放時間三小時、研究在合適的街市內設廚餘回收設施等。他強調，上屆政府沒有關注家居廚餘措施，故今屆政府「可以話由0開始做」，目標是擴展至200條公共屋邨都有回收桶。至於單幢樓或三無大廈等，未必有空間放置廚餘回收桶，政府計劃今年派出流動車，設100個廚餘收集點，亦會在100個垃圾站提供廚餘回收服務。

「綠在區區」回收點。（資料圖片）

否認有意將垃圾運上大灣區處理 重申與內地探討廢物資源一體化

至於宣傳教育方面，謝展寰指出，校園亦會加入推廣回收，已有約300間中小學參加計劃，當局會提供資料教導學生在家中將廢物分類，並要求其將回收物帶回學校回收，「唔止係教佢地做，而係真係叫佢做。」政府亦會在今月起會向公共屋邨居民派發指定袋，鼓勵居民嘗試在一個月內只用20個指定袋。

對於近日有指政府有意將垃圾運上大灣區處理，謝展寰再澄清政府沒有相關想法，重申本港與內地探討大灣區廢物資源一體化，是希望推動資源循環和再利用，建立新的綠色產業。他解釋，過往本港亦有進行資源循環，惟受制於土地問題都是較為低增值產品，故希望可以與內地合作，善用香港金融中心的地位吸引融資，與大灣區一同推動資源循環，生產高增值產品。

他續指，市民每日平均產生11,000噸垃圾，由於未來合共會有三座焚化爐，屆時完全有能力處理本港的垃圾量，而現代化焚化設施已無污染的問題，垃圾經過焚化爐後可以用作建築材料，轉廢為能，並以哥本哈根為例，指其焚化爐建立在市中心，甚至可以成為旅遊景點。