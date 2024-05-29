謝展寰研「無廢灣區」一體化　環境局：非把垃圾送上大灣區焚燒

垃圾徵費計劃暫緩推行，環境及生態局局長謝展寰今早（29日）表示，粵港澳大灣區正商討「無廢灣區」概念及廢物資源一體化，香港部份垃圾可在大灣區城市處理，並指已進入商討法規及細節階段。環境局其後回覆媒體稱，謝展寰所指是探討大灣區共同發展綠色產業和相關設施，推動把廢物轉為資源利用、回收再造，而不是把垃圾送上大灣區焚燒 。



▼5月27日 垃圾徵費無限期暫緩推行▼



+ 8

推動發展回收再造 助港處理部份垃圾

環境局指出，推動大灣區共同發展回收再造，既可減少廢物，亦可以發展經濟。對香港來說，亦會有助減少處理部份垃圾，而不是把垃圾送上大灣區焚燒 。

謝展寰也表示，即使暫緩垃圾徵費，但政府仍希望可在2035年徹底停用堆填區。至於如何達至此目標，環境局重申謝展寰說法稱，本港正在加速發展轉廢為能設施，即是現代垃圾焚燒發電設施。

+ 3

重申現代垃圾焚化設施取代堆填

環境局指出，第一座現代垃圾焚化設施（I·PARK1）已經在石鼓洲旁建設中，明年底投入運作。第二座亦已經選址在屯門曾咀，下個月會諮詢立法會環境事務委員會，計劃在2030年啓用後，便可以停止使用打鼓嶺堆填區處理垃圾。局方又稱，政府也正大力推動市民減廢回收，以及在北部都會區物色地點興建第三個設施。

原定在今年4月1日實施的垃圾徵費此前曾押後至8月1日施行，及至27日的立法會聯席會議，政務司副司長卓永興公布垃圾徵費的施行時間將無限期暫緩。