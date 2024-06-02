垃圾徵費暫緩｜綠在區區暑假加開三小時　謝展寰冀回收率增至35%

垃圾徵費暫緩實施，環境及生態局局長謝展寰今早（2日）在電視節目指，污者自付的工具在香港仍有其重要性，認為現時市民對回收減廢參與度、支持度增加，期望把握契機，期望來年一連串工作後，回收率可提升至35%，也給予市民信心繼續回收減廢。



當局擬未來一年擴大的減廢回收配套，其中綠在區區會延長三小時營業，料今年七八月可以實施，而「綠綠賞」積分兌換成購物券的部份，具體則仍在設計中，但謝展寰認為認為改為購物券，對市民有益處，可以按其需要購買合用商品。



▼5月27日 垃圾徵費無限期暫緩推行▼



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環境及生態局局長謝展寰接受無綫節目《講清講楚》指，香港仍有垃圾徵費的必要，「我們覺得污者自付這原則，在香港可能仍有必要性，可以加快幫助建立文化。」問到當香港有減廢回收文化，是否不需要垃圾徵費，他回應指文化要慢慢改變，污者自付的工具仍有其重要性。

至於會否調整2023年前將回收率升至40至45%的目標，他稱這從來都是大挑戰，但現時見到市民對這件事參與度、支持度增加，認為是契機，希望未來一年擴大減廢回收設施後，掌握市民變化，並配合各項工具如何配合，相信仍有機會達標。

謝展寰指，過往幾年回收率升至32%，期望來年一連串工作後，回收率可提升至35%，藉以給予市民信心繼續回收減廢。

謝展寰。 （資料圖片）

他提到，當局擬擴大的減廢回收配套，其中全部綠在區區會延長三小時營業，尚要與營辦商討論，而延長的時間段，也要視乎當區居民作息、使用習慣等再作決定，期望今年七八月可以實施。

至於將「綠綠賞」積分兌換成購物券，他指具體仍在設計，但現時市民可用積分在購物機換食油、即食麵、毛巾等用品，但也有意見指數類不夠，他認為改為購物券，對市民有好處，可以按其需要購買合用商品。

他又指，租用購物機有租置、運作、維修費用，政府可轉移這些費用，不需要為增設兌換購物券額外付費，他期望今年內落實這件事。

「綠在區區」回收點。（資料圖片）

就廚餘處理問題，他稱計及4月啟用的第二號廚餘廠，兩個廚餘廠每日可處600噸廚餘，二號廚餘廠亦可「預處理」600噸廚餘，再送到污水廠作處理，相信香港有能力接得住。

但謝展寰指，暫無打算將廚餘運往內地，就與大灣區的合作，他指香港現時雖有足夠能力將回收物作簡單處理，變成原料或可用物料，但再生產的部份則未能做到，唯香港有土地限制，對發展綠色工業未必有利，在這方面是契機，考慮善用大灣區。