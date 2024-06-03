47人案｜戴耀廷區諾軒等5名初選組織者　將於6.25求情　料需時3天

民主派初選案，47人被控串謀顛覆國家政權罪，當中31名被告認罪，另14人上周四（30日）被裁定罪成。法官陳慶偉裁決當日已透露，45名罪成被告將於6月底開始陸續進行求情。根據司法機構網頁顯示，5名被指是初選組織者的浩，4名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟，及上周被裁罪成的吳政亨，將於6月25日進行求情，預料需時3日。



5名被指是初選組織者的被告。(詳看下圖)

區諾軒等3人曾在審訊中作供

控方指稱，戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟及吳政亨均為初選組織者，除了吳政亨外，其餘4人早前均已認罪，其中區諾軒、趙家賢和鍾錦麟3人，均在同案16名不認罪被告的審訊當中，擔任「從犯證人」指證其他被告。

吳自發三投三不投計劃而涉案

至於吳政亨亦於上周被裁定罪成，法官指即使其他初選參選人不知道吳的參與，吳自行發起「三投三不投」計劃，也是旨在確保民主派能夠取得過半議席，繼而否決預算案迫使政府下台。

兩名被告罪名不成立律政司已表示會上訴

除了吳政亨，其餘13人經審訊後亦被裁定罪成，分別為鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、余慧明。案中只有劉偉聰及李予信脫罪，為首次有被控《國安法》的被告脫罪。律政司早前透露，擬就二人無罪裁決提出上訴。

31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

案件編號：HCCC69-70/2022