港大風波｜校網3日未更新副校名單　教育局不介入：院校自主聘任

港大校務委員會本周二（28日）再爆出校政風波，校委會在校長張翔反對下，通過7個暫任（interim）副校長任命。由校委會在周三（29日）公布名單至今晚（31日），港大網站仍未醠新「領導團隊」，維持只有張翔、首席副校長王于漸及三位副校長。



教育局不會介入事件，局方表示，8間教資會資助大學均為依據本身法例成立的獨立自主機構，各自設有校董會／校務委員會作為管治及決策單位。



港大校委會，通過暫任七名副校長，並非由校長張翔提出。（香港01製圖）

張翔「親信」被降職擺歪 不獲張翔薦任院長劉澤星出任新副校職位

港大校方至今晚都未有回應。在周二的校務委員會上，突然通過七名副校長的暫任安排。據悉主席王沛詩主導，校長張翔在校委會會議中表示震驚，又反對此安排，但校委會仍表決。

當中被指為張翔親信、暫任首席副校長兼署理行政及財務副校長的王于漸，「降職」轉任空缺多時的「副校長（大學拓展）」，不過有消息指王與張並非全部都一致；另一張翔羅致的副校長（學術發展）宮鵬，則調任懸空5年半的副校長（環球事務），重要性不及原職位。張翔任內聘請的副校長（研究）申作軍維持原職，已辭任的副校長（教學）何立仁續擔任原職。

議程增設兩名副校長職位。其中副校長（健康）由醫學院院長劉澤星出任，去年遴選院長時，劉不獲張翔主導的遴選委員會推薦，觸發一場風波；另又增設副校長（商業），由經管學院院長蔡洪濱出任。

此番任命並非校長張翔推薦，亦非經遴選程序提出，消息指有兩名副校長人選一度獲校方推薦至校委會，但被質疑遭校內程序反對仍提交至校委會，最後撤回推薦。

從港大校長辦公室頁面可見，副校長崗位未有更動。（香港大學校長辦公室截圖）

校長辦公室及「大學主管人員」頁面未更新

不過據消息人士指，本周二舉行的校委會例會中，張翔也在會上批評校委會未遵程序，警告決定可被司法覆核。而據過往慣例，一般就副校暫任或署任安排，由校長向校委會提議人選，再經校委會通過。不過，今次卻罕有由校委會自行提出副校長名單，此前從未發生過。

港大校委會周三公布暫任安排，包括新首席副校長及另八個副校長安排，但至今晚港大校長辦公室頁面及港大校網的「大學主管人員」仍未更新。

港大校網的「大學主管人員」中，同樣未見有任何改動。（香港大學校網截圖）

有份被任命的任詠華、顏慶雲，先後在昨日和今日回覆查詢，二人均表示尊重校委會決定。其中取代王于漸出任首席副校長的任詠華稱，相信委員已仔细考慮各方面的因素才作出此決定，又說被委任的暫任副校長都富校政經驗，有專業知識而熱愛港大；出任宮鵬原職位的顏慶雲則指新舊團隊成員都具有高水平學術地位和豐富行政經驗，相信能夠一同努力，帶領香港大學再創高峰。

顏慶雲在申作軍獲聘前，曾一度署任副校長（研究）之位。

▼港大將設九名副校長▼



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教育局：各校為按法例成立獨立自主機構

教育局發言人表示，八所教資會資助大學均為依據本身法例成立的獨立自主機構，各自設有校董會 / 校務委員會作為管治及決策單位。八所教資會資助大學的主管條例及其規程賦予其校董會/校務委員會主理有關聘任事宜，以及訂定聘用條款的自主權。在院校自主的原則下，各教資會資助大學均須按其主管條例訂明的內部機制、規則和程序處理相關聘任。

根據八大架構，各校的校監為特首李家超。