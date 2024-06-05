QS世界大學排名｜本港7院校上榜　港大升9位排第17　城大最國際化

國際高等教育機構Quacquarelli Symonds（QS）最新「世界大學學科排名」出爐。麻省理工學院（MIT）連續十三年位居排名首位，亞洲排名最高學府為新加坡國立大學，排在第8位，而北京大學及清華大學分別排第14位及第20位。



本港方面，共有7間大學上榜，其餘5間名次均上升。其中港大躋身全球首20位，排名第17，較去年躍升了9名，其次為排行全球第36位的中大及排行全球第47位科大。另外，機構指本港大學具國際化優勢，其中城大表現最突出。



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QS世界大學排名繼續如去年採用學術聲譽（30%）、僱主聲譽（15%）、師生比率（10%）、論文引用率（20%）、國際教員佔比（5%）及國際學生佔比（5%）、國際研究網絡（5%）、就業成果（5%）及可持續性（5%）共9項指標作排名。

新加坡、內地及香港共4學府列首20強 本港6間排名上升

QS 2025年度世界大學排名，繼續由麻省理工學院（MIT）位列全球第一，帝國理工學院及牛津大學則分別位列第二及第三，分別取代了劍橋大學及哈佛大學。而亞洲排名最高學府為新加坡國立大學，與去年一樣，排名第8位。內地大學方面，北京大學由去年第17位，上升至第14位；清華大學則由第25位上升至第20位。

本港7間大學上榜 5間排名升

本港共有7間大學上榜，其中港大躋身全球首20位，排名第17，較去年躍升了9名。本港另外有6間大學亦有上榜，中大排行全球第36位，較去年上升了11位；科大排行全球第47位，亦較去年上升了13位。

另外，理大在榜上排第57位，城大排第62位，兩間大學排名均較去年升了8位。至於浸大亦由去年的第295位，上升至今年第252位，上升43名。不過，嶺大排名則由去年第641至650名，下跌至711至720名。

香港大學整體表現改善7成 「僱主聲譽」港大最佳

QS指，今年的世界大學排名涵蓋了1,500 所大學，美國是最具代表性的國家，有197所上榜院校，其次是英國排名第90位，中國（大陸）排名第71位。另外，機構就香港7間上榜大學表現，形容香港的整體提升率達7成。

機構分析，香港是全球學術聲譽表現最好的地區之一，另一為新加坡，而港大在此指標表現排行全球第27位，是香港唯一進入前 50 名的大學。不過，「僱主聲譽」方面，未有本港大學進入全球首100位，但6間上榜大學均有進步表現，而港大表現最佳，排行全球第124位。

本港大學具國際化優勢：突出的教育中心

另外，機構指本港大學亦具國際化優勢，有5至6間大學無論在國際學術人員及學生佔比均位列全球首100名，其中城大表現最突出，在「國際教員佔比」排行全球第13位，而「國際學生佔比」則排在第7位。

機構亦指，城大和科大在「教員論文平均被引用次數」分別排行全球第6位及第16位。機構評價，本港整體大學在這三項指標表現不俗，「反映了香港強烈的國際取向及研究影響力，使其成為突出的教育中心。」

中大：創下2020年以來最佳成績 聚焦可持續發展

中大表示，是次排行全球第36位，創下排名自2010年設立以來中大的最佳成績，其中在「可持續性」的排名更顯著上升了132位。校長段崇智形容，今次成績充分印證中大媲美世界一流大學的實力。他續指，大學會聚焦可持續發展，為社會提供更多實用的方案，創造更美好的未來。

QS：改善畢業生就業仍有挑戰

QS高級副總裁Ben Sowter表示，香港的高等教育體系在全球範疇中表現優異，其大學，在香港大學的帶領下，在僱主聲譽和研究方面取得顯著的提升。他續指，儘管在學術和研究成就方面表現卓越，香港在改善畢業生的就業結果方面仍面臨挑戰，「在這些成功與日益變化的經濟和政治環境之間取得平衡，對於維護其全球地位將至關重要。」