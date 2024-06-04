銅鑼灣廣場5年前錶行劫案　被指是幕後主腦男子　被裁搶劫罪成

銅鑼灣廣場5年前發生錶行劫案，三名匪徒持氣槍和利刀行劫，掠去12隻名錶，總值逾76萬元。一名疑為案中主腦的男子其後被捕，被控以搶劫罪。控方在審訊時指，被告雖然未有親自行劫，但負責招攬其他劫匪。陪審團今（4日）在高等法院退庭商議6小時，裁定被告搶劫罪成，法官把案押後至6月24日判刑。



兩名劫匪已認罪並判囚8年

被告李嘉文，29歲。他被控於2019年12月22日在銅鑼灣廣場一期的「易發時計」，連同李富超、李健良和另外一人，搶劫12隻手錶。他否認該罪，但承認處理贓物罪。涉案的劫匪李富超和李健良已承認搶劫罪，同被判囚8年。

被告李嘉文被指策劃2019年12月22日在銅鑼灣廣場的一間錶行，被裁定搶劫罪成。 （資料圖片）

被告識錶行東主 案發前一天曾到店

控方案情指，一名裝修師傅把被告介紹予涉案錶行的東主認識，並指被告是其姪兒，被告自此多番到該錶行，包括案發前一天，到銅鑼灣一期和東主打招呼。

3名劫匪持刀及氣枱搶劫

三名劫匪於案發日晚上6時許，打劫錶行。他們用錘擊破櫥窗，劫去12隻二手名錶，總值76.2萬元。期間，有劫匪用氣槍指嚇店員和商場的保安。警員接報到場，在商場的後巷檢獲一把刀、一把氣槍、兩個錘子和三隻被劫的手錶。此外，警方其後起回另外兩隻被劫的手錶。

其中一名劫匪劫9錶獲5千元報酬

控方指，雖然被告未有親自行劫，但他是本案的主腦。被告招攬本案的劫匪，並告知行劫的時間和交通。其中一名劫匪李富超在行劫後到被告的住所，把9隻手錶交予被告，被告則給他5000元作報酬。

被告事前曾稱知錘可打破櫥窗

此外，被告亦向另一名劫匪李健良稱，其外父為涉案的錶行裝修，所以被告知道錘子能打破該店的櫥窗。

案發當天被告曾到兩名刼匪的酒店房

被告於2021年9月17日，經深圳灣口岸返港時被捕。他在錄影會面稱，其外父從事裝修。案發當日，他到李富超和李健良居住的酒店房間，兩人當時正討論行劫計劃，並邀請被告參加，但他拒絶。同晚8時許，李富超登門造訪，並將劫去的名錶收藏在他的住所。

案件編號：HCCC72/2022