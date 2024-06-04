擴大自由行｜內地旅遊業界考察港5日4夜　讚服務態度「顛覆想像」

內地上月底擴大開放8個城市赴港澳自由行，旅發局周日（2日）起，安排有關城市的旅遊業界代表訪港考察五日四夜。行程踏入第二日，有內地旅行社代表指，曾去過特賣場（Outlet）所，職員態度熱情，會教他們如何使用「優惠卡」；在迪士尼樂園遊覽時，職員亦會鼓勵他們嘗試玩機動遊戲，大讚香港服務態度「顛覆想像」。



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旅發局本月2日起，邀請該8個新增自由行城市的旅遊業界代表，來港考察5日4夜，行程包括中環街市、大館、昂坪市集、迪士尼樂園、海洋公園、天際100觀景台、故宮文化博物館、乘坐山頂纜車到訪凌霄閣、坐開蓬巴士港九遊等。

考察團代表今（4日）分享訪港心得。甘肅蘭神國際旅行社有限責任公司總經理劉曉春表示，香港服務態度顛覆想像，指曾到過特賣場（Outlet），有職員態度熱情，會主動教他們如何使用「優惠卡」。她表示，在迪士尼樂園遊覽時，職員也會鼓勵他們嘗試機動遊戲。劉曉春表示「甘肅什麼都有，就是沒有大海」，此程可以感受壯觀的維港和香港的氣氛。

西藏旅投旅遊服務有限公司執行董事張騰洪稱，以往有過訪港經驗，對比今次來港，兩次體驗到的服務態度沒有太大分別。他又表示，在這幾天對於香港每一個景色都留下了深刻的印象，期間到訪了中環街市，認識了古老的市場，亦到訪大館，了解過去的淵源和歷史文化。

黑龍江旅行社：開通自由行後 查詢增兩成

黑龍江天馬國際旅行社集團有限公司副總理黃寧亦表示，是次行程非常有收穫，認識到有內涵的香港。她指以往哈爾濱來港需經深圳轉機，如今由2日起直航只需5小時，希望能夠方便旅客，真正實驗「說走就走」。

黃寧又指開通個人簽證後，收到很多旅客查詢，她預計，自由行旅客將會購買旅行社的套票，生意額預增20%。