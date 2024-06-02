擴大自由行｜楊潤雄安排內媒、旅遊界訪港5日4夜　增宣傳吸內地客

港澳自由行上月底起增加8個內地城市，包括太原、呼和浩特、哈爾濱、拉薩、蘭州、西寧、銀川和烏魯木齊。文化體育及旅遊局安排8個城市的旅遊界代表及媒體訪港5日4夜，局長楊潤雄今日（2日）早上更到香園圍口岸和機場迎接，並贈送紀念品，希望展現香港熱情好客之道。



楊潤雄期望，內地的業界代表能體驗到香港「無處不旅遊」的特色，感受香港中西文化薈萃的獨特魅力。（資料圖片／歐嘉樂攝）

內地的業界代表一行約40人，5日4夜的香港行程會走訪中環街市、大館、香港迪士尼樂園、海洋公園、香港故宮文化博物館和M+等。

楊潤雄期望，業界代表能體驗到香港「無處不旅遊」的特色，感受香港中西文化薈萃的獨特魅力，尤其香港作為國際大都會和美食之都。他說，政府會連同業界不斷為旅客提供更多元的旅遊體驗，配合優質的服務，讓旅客感到賓至如歸，期望業界把這次在香港的豐富優質旅遊體驗帶回八市，與當地居民分享及宣傳，促進八市與香港之間的雙向旅遊往來。