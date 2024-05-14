擴大自由行｜李家超：將向新增8個自由行城市旅客派200元優惠券

中央日前再開放多8個港澳自由行城市，行政長官李家超今天（14日）出席行政會議前見記者，感謝中央推出挺港惠港措施，估計為香港帶來一年30萬旅客人次，12至15億元的消費額，宣布旅發局將會向新增8個自由行城市的旅客，派發200元優惠券，可於指定餐廳、商店消費。



對於港澳辦主任夏寶龍日前稱，香港需要樹立「無處不旅遊」的概念。李家超指概念非常好，香港已經推展不同深度遊，按旅客口味開展新的旅遊資源及產品，相信新界圍村、地質公園都吸引旅客。



李家超：夏寶龍「香港無處不旅遊」概念非常好 已推展深度遊

港澳辦主任夏寶龍日前會見文化體育及旅遊局局長楊潤雄，稱需要樹立「香港無處不旅遊」的概念，李家超今天（14日）出席行政會議前見記者，被問到如何實踐這理念，分流旅客將財氣人氣帶到不同地區，他指「香港無處不旅遊」概念非常好，香港已經推展不同深度旅遊，按旅客口味開展新的旅遊資源及產品，相信香港不同地區都有吸引人的地方，新界有圍村、鄉村風貌，地質公園、龍脊等都很吸引，要讓市民知道景點，提供不同路線。

他又說，油麻地警署因為曾經是不少電影的拍攝埸地，都可以推廣，希望大家共同打造香港成為好客之都。當旅客大量集中時，李家超說政府都做好分流措施，例如五一黃金周整體香港情況順暢，希望大家繼續努力。

被問及如何改善煙火無人機表演，李家超指不能控制天氣對表演的影響，會總結經驗。他又說，大家覺得無人機表演新鮮震撼，希望「做長啲、多啲」，旅發局會繼續推廣活動。他表示，最重要令旅客觀賞時感覺多姿多彩，活動帶動人氣，人氣帶動財氣。

李家超：將向新增8個自由行城市旅客 派200元優惠券

中央日前再開放多8個港澳自由行城市，李家超感謝中央推出多項挺港惠港、便民利企措施，並積極考慮特區建議於3個月內兩次增加自由行城市。他表示開放自由行城市為本港經濟增加龐大動力，去年自由行旅客佔訪港內地旅客總數六成，8個新增的自由行城市擁3700萬人口、GDP達2.8億元人民幣。他表示自由行城市居民實力持續增長，相信帶來經濟收益很大，並會不斷增加，估計為香港帶來一年30萬旅客人次，12至15億元的消費額。

李家超說有航空公司有意加密到哈爾濱的航班，以及增加到烏魯木齊的航線，相信會增加兩地人民雙向流動，加強交流。加上部分新增城市與香港較遠，會增加留港過夜旅客。他又提到內地旅客會追求深度遊及城市漫遊，旅客口味轉變，香港業界都需要變，現時是良好機遇，要應變求變、開發新旅遊產品。

他指，政府會不遺餘力搭台創造機遇，與旅發局已經有一連串的安排，包括向新增8個自由行城市旅客派200元優惠券；會邀請8個城市代表及媒體，介紹香港特色：透過內地社交媒體、航空公司推動香港多元化的旅遊，發掘最新資訊及優惠；香港會以美食盛事迎接他們，未來數個月會舉辦不同，例如6月龍舟邀請賽、7月書展。

盛事經濟方面，上半年已經有超過100項盛事，會盡快公布下半年名單，他強調提振經濟不是單一方向，要多元產生協同效應，不斷創造機遇，帶來人氣財氣，政府搭台扮演導演，大家不怨天不尤人、應變求變，香港會繼續是好客之都。

英國起訴3名男子違反當地國安法，涉協助香港情報部門，圖為其中一名被告Chung Biu Yuen（袁松彪，右）於2024年5月13日離開倫敦法院（Reuters）

英國以國安法控3人涉助港府監控羅冠聰

英國警方昨天（13日）公布起訴3名人士，涉嫌協助香港情報部門和外國干預，違反英國國安法。他們分別為38歲的Chi Leung (Peter) Wai、37歲的Matthew Trickett及63歲的Chung Biu Yuen，他們涉及在英國監視遭港府通緝的羅冠聰、前職工盟秘書長蒙兆達、「攬炒巴」劉祖廸。據了解，其中一名被告是63歲的特區政府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪。

李家超：任何無理指控都不能接受

李家超被問到會否影響港府駐倫敦經貿辦工作、據報兩名被告曾收取經貿辦過數，未來會否審視不同地區經貿辦開支。

李家超指，中國駐英國大使館已經強烈譴責，稱英國編造案件，對特區無理指控，對英國提出嚴肅交涉：特區政府都有聲明，要求駐港英國總領事提供詳細情況，強調駐港領事館要與當地不同人士溝通，推廣香港經濟貿易文化優勢，推廣香港令英國當地人士了解經濟貿易商機，已經要求英國政府公正處理事情，確保有關職員受到保障，確保經貿辦不受影響，任何無理指控都不能接受。

李家超指，經貿辦角色是要提高當地人士對香港認識，要確保權益及經貿辦不受影響，重申對無理指控不能接受，各地經貿辦要履行自己職責。他又說經貿辦負責經濟貿易，意義重大，如果外國意圖干預香港經貿辦的運作，特區會盡力保障經貿辦的權益，包括在當地為香港工作的經貿辦員工。

被起訴的63歲男子Yuen Chung Biu，據悉為特區政府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，曾任香港警司。他獲准保釋離開法院。（路透社）

李家超：對袁松彪印象僅曾影畢業照

袁松彪2002年曾與時任總警司的李家超一同修讀澳洲查理斯特大學公共政策及管理碩士課程，並一起拍攝畢業照。被問到袁松彪是否他的同學以及曾任警隊、李家超指，如果記者指的是一張網上流傳看似畢業時拍攝的照片，他稱照片畢業生其中一位是他本人，另一位是袁松彪，「我對這個人印象就是這張照片」。

勞福局上周批評社工註冊局嚴重偏離《社會工作者註冊條例》精神。（資料圖片/呂穎姍攝）

改變社工註冊局組成？李家超：局方會適當處理事件

勞福局上周批評社工註冊局嚴重偏離《社會工作者註冊條例》精神，李家超被問到政府是否會增加社工局的委任成員成為佔多數、會否影響委員比例平衡令人擔心政府一言堂。

李家超指，對勞福局充分認識及掌握很有信心，認為局方會適當處理事件。