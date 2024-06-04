高鐵臥鋪｜熱愛旅遊人士下個旅程將訂上海臥鋪 料有舒適體驗
撰文：林幸言 余月明 黃梓霖
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高鐵將於6月15日開通西九龍往返北京或上海的臥鋪列車，行車時間是「夕發朝至」，抵步便可玩足一天。今日（4日）坐高鐵返港的港人黃先生表示，經常到內地旅行，一聽到直通車升級至高鐵的消息，便計劃預訂車票，下個行程就乘臥鋪列車到上海旅行。另一乘客許小姐表示，習慣乘搭飛機往返北京和香港，若「轉會」就視乎高鐵票價是否比較便宜。
記者今（4日）於傍晚到西九龍高鐵站觀察，訪港旅客人潮如常，有不少旅客從深圳到港，亦有大量港人從內地回來。
坐高鐵從成都回港的退休港人黃先生表示，在得知消息後，待開售便會購買往返上海至香港的車票，並指臥鋪列車更舒適，列車內有餐車向乘客提供食物，非常方便，相信會吸引更多商務乘客及旅客到港。
居港的內地乘客小姐指，大多乘搭飛機往返北京香港，較少乘搭高鐵，如果車票比機票便宜是唯一考慮改坐高鐵的因素，她相信高鐵臥鋪會吸引較年長的旅客，因為會比飛機的乘坐體驗更佳。
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