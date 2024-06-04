高鐵臥鋪一文看清｜港鐵周三售北京上海通宵班次 臥鋪最平$878
【高鐵 / 臥鋪 / 上海 / 北京】港鐵公司今天（4日）公布，由本月15日起，高鐵香港段逢周五至周一將新增來往香港西九龍站與北京，以及香港西九龍站與上海的臥鋪動車組列車的通宵班次，行車時間分別為12.5小時和11小時。相關車票將於本周三（5日）中午12時可在12306線上平台或App、車務櫃位、售票窗口及售票機等渠道發售。
車票方面，西九龍往返北京西的票價分三種，以港幣計算分二等座937元、動臥上鋪1031元、動臥下鋪1163元，如出發日期在星期日就調高到937元至1448元，加價約12.6%；西九龍往返上海虹橋的票價分五種，由二等座至高級動臥下鋪，售682元至1821元，如在星期日出海則調升到682元至2128元，加價約15.9%。
其實西九龍往返北京或上海，現時有日間的班次，行車時間較臥鋪分別快4小時或3小時14分；票價方面，以二等座比較，比臥鋪分別貴港幣357元或299元。
港鐵表示，由6月15日起，北京西、上海與香港紅磡站間開行的普速直通車Z97/98、Z99/100次提質升級為北京西、上海虹橋與香港西九龍站間的高鐵動臥列車D909/910、D907/908次。行車時間方面，北京、上海至香港的全程旅行時間分別由24小時31分、19小時34分，壓縮至約12小時30分及約11小時。港鐵表示，京港、滬港間實現「夕發朝至」，香港與內地人員往來將更加便利。
翻查目前西九龍往返北京西的日間行車時間，全程只是8小時31分，西九龍往返上海的日間行車時間，全程只是7小時46分或7小時49分。如果乘客轉坐臥鋪，往返北京要多花4小時，往返上海要多花大約3小時15分。
行政長官李家超今早公布國家鐵路集團宣布，這次高鐵引入臥鋪列車的消息，港鐵下午公布票價和班次詳情，詳看下文：
（一）西九龍往返北京或上海車票開售時間
日期：6月5日（星期三）起
時間：中午12時開始
售票方法：12306綫上票務平台、12306手機App、車站票務櫃位、售票窗口及售票機等
（二）西九龍往返北京西班次
發車日子：每逢周五至周一
行車時間：12小時30分鐘
全程車站：北上七個；南下八個
（備註：現時日間高鐵行車時間只需8小時31分）
（三）西九龍往返北京西票價
車票種類：分二等座、動臥上鋪、動臥下鋪3種
周五、六及周一票價：港幣937元至1163元不等
周日票價：西九龍出發為港幣937元至1306元不等
北京西出發為港幣937元至1448元不等
（備註：現時日間高鐵票價為港幣1294元至4044元不等）
（四）西九龍往返上海虹橋班次
發車日子：每逢周五至周一
行車時間：11小時
全程車站：北上六個；南下四個
（備註：現時日間高鐵行車時間只需7小時46分或7小時49分）
（五）西九龍往返上海虹橋票價
車票種類：分二等座、動臥上鋪、動臥下鋪、高級動臥上鋪、高級動臥下鋪5種
周五、六及周一票價：港幣682元至1821元不等
周日票價：西九龍出發港幣682元至2128元不等
（備註：日間高鐵票價為港幣981元至3134元不等）
（六）高鐵臥鋪列車配置
刊車卡數：往返北京西或上海紅橋均為16卡配置，包括13卡臥鋪、1卡餐車及2卡二等座車廂組成。其中來往上海虹橋更設1卡高級動臥車廂。
載客人數：約600名
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