高鐵臥鋪一文看清｜港鐵周三售北京上海通宵班次　臥鋪最平$878

【高鐵 / 臥鋪 / 上海 / 北京】港鐵公司今天（4日）公布，由本月15日起，高鐵香港段逢周五至周一將新增來往香港西九龍站與北京，以及香港西九龍站與上海的臥鋪動車組列車的通宵班次，行車時間分別為12.5小時和11小時。相關車票將於本周三（5日）中午12時可在12306線上平台或App、車務櫃位、售票窗口及售票機等渠道發售。

車票方面，西九龍往返北京西的票價分三種，以港幣計算分二等座937元、動臥上鋪1031元、動臥下鋪1163元，如出發日期在星期日就調高到937元至1448元，加價約12.6%；西九龍往返上海虹橋的票價分五種，由二等座至高級動臥下鋪，售682元至1821元，如在星期日出海則調升到682元至2128元，加價約15.9%。

其實西九龍往返北京或上海，現時有日間的班次，行車時間較臥鋪分別快4小時或3小時14分；票價方面，以二等座比較，比臥鋪分別貴港幣357元或299元。



港鐵表示，由6月15日起，北京西、上海與香港紅磡站間開行的普速直通車Z97/98、Z99/100次提質升級為北京西、上海虹橋與香港西九龍站間的高鐵動臥列車D909/910、D907/908次。行車時間方面，北京、上海至香港的全程旅行時間分別由24小時31分、19小時34分，壓縮至約12小時30分及約11小時。港鐵表示，京港、滬港間實現「夕發朝至」，香港與內地人員往來將更加便利。

翻查目前西九龍往返北京西的日間行車時間，全程只是8小時31分，西九龍往返上海的日間行車時間，全程只是7小時46分或7小時49分。如果乘客轉坐臥鋪，往返北京要多花4小時，往返上海要多花大約3小時15分。

列車將於下周六（15日）起開通，逢周五至周一來往西九龍站至上海虹橋站及北京西站。新臥鋪列車座位數目增至六百個，行車時間可縮短一半。(資料圖片)

行政長官李家超今早公布國家鐵路集團宣布，這次高鐵引入臥鋪列車的消息，港鐵下午公布票價和班次詳情，詳看下文：

（一）西九龍往返北京或上海車票開售時間

日期：6月5日（星期三）起

時間：中午12時開始

售票方法：12306綫上票務平台、12306手機App、車站票務櫃位、售票窗口及售票機等

（二）西九龍往返北京西班次

發車日子：每逢周五至周一

行車時間：12小時30分鐘

全程車站：北上七個；南下八個

（備註：現時日間高鐵行車時間只需8小時31分）

西九龍往返北京西班次。(港鐵圖片)

（三）西九龍往返北京西票價

車票種類：分二等座、動臥上鋪、動臥下鋪3種

周五、六及周一票價：港幣937元至1163元不等

周日票價：西九龍出發為港幣937元至1306元不等

北京西出發為港幣937元至1448元不等

（備註：現時日間高鐵票價為港幣1294元至4044元不等）

西九龍往返北京西票價。(港鐵圖片)

（四）西九龍往返上海虹橋班次

發車日子：每逢周五至周一

行車時間：11小時

全程車站：北上六個；南下四個

（備註：現時日間高鐵行車時間只需7小時46分或7小時49分）

西九龍往返上海虹橋班次。(港鐵圖片)

（五）西九龍往返上海虹橋票價

車票種類：分二等座、動臥上鋪、動臥下鋪、高級動臥上鋪、高級動臥下鋪5種

周五、六及周一票價：港幣682元至1821元不等

周日票價：西九龍出發港幣682元至2128元不等

（備註：日間高鐵票價為港幣981元至3134元不等）

西九龍往返上海虹橋票價。(港鐵圖片)

（六）高鐵臥鋪列車配置

刊車卡數：往返北京西或上海紅橋均為16卡配置，包括13卡臥鋪、1卡餐車及2卡二等座車廂組成。其中來往上海虹橋更設1卡高級動臥車廂。

載客人數：約600名

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