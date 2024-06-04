高鐵臥鋪｜夜行列車慢數小時　崔定邦料吸引背包客及暑假考察團

中國國家鐵路集團宣布，下周六（15日）起開通，由高鐵列車取代原有直通車，由西九龍站傂返北京西站或上海虹橋站，相關列車載客數增至600個，行車時間會縮短約一半，屬「夕發朝至」出行。



高鐵香港段逢周五至周一將新增來往香港西九龍站與北京，以及香港西九龍站與上海的臥鋪動車組列車的通宵班次，行車時間分別為12.5小時和11小時。旅遊促進會總幹事崔定邦今日（4日）表示，相信高鐵臥鋪可以吸引背包客、家庭旅客、年輕人、時間較寬鬆的旅客，亦能作為賣點吸引未曾坐過臥鋪的人。



中國國家鐵路集團今早(4日)宣布，由紅磡站往返上海及北京的普通速度直通車服務將升級改以高鐵取代，將於下周六（15日）起開通。（資料圖片/鄭子峰攝)

目前西九龍往返北京西的日間行車時間，全程只是8小時31分，西九龍往返上海的日間行車時間，全程只是7小時46分或7小時49分。如果乘客轉坐臥鋪，往返北京要多花4小時，往返上海要多花大約3小時15分。

臥鋪高鐵列車行車需約12小時 較日間行車慢

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，開辦香港與京滬的晚上臥鋪列車，不單方便通勤的商務旅客，亦能吸引背包客、家庭旅客、年輕人、時間較寬鬆的旅客，亦能作為賣點吸引未曾坐過臥鋪的人。他舉例：「幾個朋友預訂一間房，喺旅程裏面可以傾偈，可以喺動車上觀賞日出，會係一個有趣嘅旅遊體驗。」他相信今個夏天暑假不少考察團，都會嘗試體驗「臥鋪夜列車」。

在價格方面，高鐵的優點在於價格穩定，一年四季365日都已經定好票價，有別於機票價格浮動，相信對旅行社設計獨特產品或背包客，在大假期或旺季中有一定吸引力。

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，相信高鐵動臥可以吸引背包客、家庭旅客、年輕人、時間較寬鬆的旅客，亦能作為賣點吸引未曾坐過臥鋪的人。（資料相片）

高鐵臥鋪受惠整個大灣區 實現大灣區一體化

崔定邦指，現時在大灣區內的臥鋪列車屬於慢車（K字頭、普通車），是次提升服務至高鐵，並受惠於整個大灣區包括香港，足見大灣區緊密往來，香港、深圳及廣州等城市都可以共享更強大的交通網絡。他希望內地鐵路當局在未來規劃更多列車在大灣區南端的終點，可以選擇起訖點在香港，繼續鞏固香港和內地客人雙向奔赴的勢頭，實現大灣區一體化。

另一方面，崔定邦留意到D910/ D909前往北京的夜車，可以途經廣深港高鐵的深圳北站再接上廣深鐵路的位於廣州市中心的廣州站。他希望往來香港及廣州的高速鐵路列車，在將來可直達廣州市中心，方便香港居民快速前往廣州上下九、越秀區等市中心地區。