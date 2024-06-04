高鐵臥鋪｜京港滬港直通車升級兼「夕發朝至」 停石家莊杭州等站
撰文：陶嘉心
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城際直通車下周六（15日）起改用高鐵取代，中國國家鐵路集團今日（4日）宣布，原本來往香港紅磡站至上海和北京西站的普通旅客快車，將改用高鐵並引入「夕發朝至」臥鋪列車。
港府下午發稿指熱烈歡迎高鐵香港段引進臥鋪列車往返北京及上海，指即將推出來往西九龍站及北京西站／上海虹橋站的高鐵動臥列車，充分發揮極具優勢的「一地兩檢」通關模式，並會經停河北石家莊和浙江杭州等站點，為跨境旅客締造更舒適的長途出行體驗，促進香港與內地更多不同省市的經貿合作和民間交流。
港府指，國鐵集團宣布來往香港紅磡站與北京和上海的普速直通車，將提質升級至高鐵動臥列車。新引進高鐵香港段的高鐵動臥列車，不單將來往香港與北京和上海的鐵路車程，分別由超過24小時和約19.5小時，壓縮至約12.5小時和約11小時，兩者都縮短約一半時間。
港府指，舒適的高鐵臥鋪列車，更將跨境鐵路旅程帶上新台階，列車的座位數目亦大幅增加至600個。「夕發朝至」的臥鋪列車營運模式，讓旅客經過一夜舒適的臥鋪列車旅程，便到達目的地，豐富了休閒旅遊以至商務旅客的出行選擇，更可省免一晚酒店費用。
林世雄稱不足一周內兩項提升高鐵服務的宣布令人振奮
運輸及物流局局長林世雄稱，這是不足一星期內，第二項有關提升高鐵香港段服務的宣布，令人振奮。他指在上周四（5月31日），港鐵經與國鐵集團商討，宣布開通一條全新往來湖南省的長途線，新增六個新站點，直達包括張家界、鳳凰古城等多個旅遊名勝，為湘港兩地經濟旅遊發展增添動力。
林世雄表示，即將開通的高鐵動臥列車班次，將會逢星期五至星期一開出，對準需求，為旅客提供更方便、舒適和優質的跨境鐵路服務，提升商務及休閒旅客的出行體驗。
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