高鐵臥鋪｜京港滬港直通車升級兼「夕發朝至」　停石家莊杭州等站

城際直通車下周六（15日）起改用高鐵取代，中國國家鐵路集團今日（4日）宣布，原本來往香港紅磡站至上海和北京西站的普通旅客快車，將改用高鐵並引入「夕發朝至」臥鋪列車。

港府下午發稿指熱烈歡迎高鐵香港段引進臥鋪列車往返北京及上海，指即將推出來往西九龍站及北京西站／上海虹橋站的高鐵動臥列車，充分發揮極具優勢的「一地兩檢」通關模式，並會經停河北石家莊和浙江杭州等站點，為跨境旅客締造更舒適的長途出行體驗，促進香港與內地更多不同省市的經貿合作和民間交流。



中國國家鐵路集團今早(4日)宣布，由紅磡站往返上海及北京的普通速度直通車服務將升級改以高鐵取代，將於下周六（15日）起開通。（資料圖片/鄭子峰攝)

港府指，國鐵集團宣布來往香港紅磡站與北京和上海的普速直通車，將提質升級至高鐵動臥列車。新引進高鐵香港段的高鐵動臥列車，不單將來往香港與北京和上海的鐵路車程，分別由超過24小時和約19.5小時，壓縮至約12.5小時和約11小時，兩者都縮短約一半時間。

港府指，舒適的高鐵臥鋪列車，更將跨境鐵路旅程帶上新台階，列車的座位數目亦大幅增加至600個。「夕發朝至」的臥鋪列車營運模式，讓旅客經過一夜舒適的臥鋪列車旅程，便到達目的地，豐富了休閒旅遊以至商務旅客的出行選擇，更可省免一晚酒店費用。

列車將於下周六（15日）起開通，逢周五至周一來往西九龍站至上海虹橋站及北京西站。新臥鋪列車座位數目增至六百個，行車時間可縮短一半。(資料圖片)

林世雄稱不足一周內兩項提升高鐵服務的宣布令人振奮

運輸及物流局局長林世雄稱，這是不足一星期內，第二項有關提升高鐵香港段服務的宣布，令人振奮。他指在上周四（5月31日），港鐵經與國鐵集團商討，宣布開通一條全新往來湖南省的長途線，新增六個新站點，直達包括張家界、鳳凰古城等多個旅遊名勝，為湘港兩地經濟旅遊發展增添動力。

林世雄表示，即將開通的高鐵動臥列車班次，將會逢星期五至星期一開出，對準需求，為旅客提供更方便、舒適和優質的跨境鐵路服務，提升商務及休閒旅客的出行體驗。