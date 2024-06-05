直通車升級高鐵　紅磡站料走進歷史　田北辰倡建住宅為新鐵路融資

中國國家鐵路集團周二（4日）宣布，由紅磡站往返上海及北京的普通速度直通車服務升級改以高鐵取代，6月15日生效，港方總站改為高鐵西九龍站，料紅磡站作直通車站歷史任務完成。



實政圓桌立法會議員、曾任九鐵主席的田北辰認為，這是一個好契機重新發展紅磡站。他建議可將停車場拆掉，改建為住宅，為港鐵未來新鐵路項目融資；地面月台部份用來重置停車場，同時興建永久直通車博物館，成為新旅遊景點；並且建成新平台連接紅磡香港體育館、置富都會、紅磡站及尖東。



直通車升級高鐵後首班列車將於本月15日起開通，逢周五至周一來往西九龍站至上海虹橋站及北京西站，行車時間比直通車縮短一半。(資料圖片)

直通車安排較適合商務客 晚間搭車有足夠休息時間

直通車服務6月15日起升級改以高鐵取代，田北辰周二在Facbook發文，他認為較適合商務客為主，因價錢相比飛機更有競爭力，「大家都係一千蚊左右」；而乘搭飛機及辦理手續較為費時，整體需要8小時。他指直通車好在有通宵班次，乘客夜晚可以睡覺休息，「如果我要去北京就下午6點上車，朝早7點就到北京，都仲有成日時間可以做嘢，絕對係一件好事。」

+ 3

便於親子周末度假 倡回程香港時間提前6點

不過，田北辰指出，現時只限逢周五至周一有班次，若以服務以商務客為主，建議考慮每日都設班次，「我發夢都希望有一日可以即日去上海同北京開會然後返香港。」他又表示，搭直通車可以在出發前有更多時間陪伴家人；回程時晚上搭車，翌日早上便能返回到香港，「仲可以喺車上瞓覺休息，抖足精神即刻返工。」

+ 4

另外，他表示夢寐以求的是帶同小朋友趁周末渡假，可在星期五晚6點就搭車，「上車喺餐卡食下嘢，第二日朝早落車就玩足成個周末，絕對過癮！」不過他認為，回程香港的班次於晚上8時13分開車，第二日早上8時47分返港，建議提前到6點開車，然後第二日6點半返回到香港，加上車上可以梳洗，便於小朋友周一直接上學。他續指，如想發展家庭旅遊，最關鍵是確保到家庭分到同房，而目前只可在車站買票，或者透過旅行社買及安排，故希望爭取一個家庭網上無論訂購幾多張車票都可以分到同房。

實政圓桌立法會議員田北辰直通車時間表及安排，他認為較適合商務客為主，因價錢相比飛機更有競爭力。（資料圖片/余月明攝）

田北辰指可拆停車場發展私人住宅 地面月台建永久直通車博物館

田北辰認為直通車升級高鐵並改以西九龍站為車站，意味紅磡站作為直通車站的規定已解禁，政府可考慮重新發展紅磡站，為未來鐵路新項目融資，免卻港鐵舉債。他認為可拆掉停車場大樓以發展私人住宅，這最合適，「有無敵海景！」

目前東鐵線及屯馬線都改行紅磡站新地底月台，過往保留地面月台就是為了應付一旦恢復直通車。田北辰直通車高鐵化，紅磡站地面路軌「拆得」，一來用以重置停車場，二來可預留一部份興建永久直通車博物館，只需保留部份路軌停泊舊火車頭，「放蒸氣火車、柴油火車，吸引遊客」，就如正進行的「站見」鐡路展。

田北辰指現時紅館散場安排不理想，演唱會後往往出現人車爭路，據他所知，政府已委託港鐵研究解決方法。他認為可作平台發展，連接紅磡香港體育館、置富都會、紅磡站及尖東。

+ 8

+ 13