主婦心口痛亡死因｜專家指主動脈剝離罕見　疑心臟有異應緊密監察

撰文：凌子淇
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中年主婦因胸口痛入住瑪嘉烈醫院，留院一晚後因主動脈剝離不治，死因研訊今（4日）續，心臟科專家譚廣明醫生指出，主動脈剝離罕見，死亡率高，即使及時發現，死亡率仍近半，而且審核標準高，許多時候仍需靠醫生臨床經驗。譚認為當時院方的臨床診斷可以接受，並稱不會怪責急症室醫生考慮較常見的心肌梗塞，而未考慮較罕見的主動脈剝離。不過譚指心臟病情況可以快速變化，若懷疑病人有心臟病，理應安排緊密監察，包括接駁心臟監察器。

死者潘玉玲（終年57歲）生前為家庭主婦。2021年12月4日下午，潘在家中突感胸口痛，之後入住瑪嘉烈醫院，延至翌日早上不治，死因為主動脈剝離帶心包積血。

服務助理見脈搏偏低未通知護士

瑪嘉烈醫院健康服務助理衛錦櫻供稱，曾於12月5日凌晨2時在內科病房，替潘量血壓心跳，期間曾見枱前有嘔吐物，遂幫忙清理，當時潘對答清晰，沒有表示不適。衛同意，當時潘的上壓偏高，下壓及脈搏偏低，見到這些讀數理應通知護士，但她沒有這樣做，只將數據紀錄下來。被問到原因，衛指：「冇。」

曾見潘坐在床上沒表現不適

衛於同晚4時巡房期間，曾見潘清醒坐在床上，沒有表現不適，但枱前再次出現嘔吐物；早上6時，衛打算替潘再次量血壓時，發現潘沒有反應，亦量不到血壓，遂立刻通知當值的護士。

護士指潘指數正常判斷不用接駁心臟監察器

資深護師譚桂芳稱，當晚潘上病房時清醒，維生指數、血壓脈搏正常，故她判斷不用接駁心臟監察器。她又指，衛當晚替潘量度的血壓上壓偏高，但下壓及脈搏均正常。潘的丈夫提到，潘曾在急症室量血壓時，發現雙臂血壓有差異，病房護士會否同樣地量度雙臂血壓？譚則指須視乎醫生指示。

死者潘玉玲2021年12月4日下午家中突感胸口痛，被送入瑪嘉烈醫院，延至翌日早上不治，死因為主動脈剝離帶心包積血。

驗屍發現潘有心包積血

法醫鍾雅如則指，解剖報告顯示潘的心臟有心包積血，主動脈近根部有一處血管內膜撕裂、夾層剝離的跡象，心包有300毫升積血，但沒有心肌梗塞，判斷死因為主動脈撕裂剝離帶心包積血。

主動脈剝離致血液流至心包

鍾解釋，主動脈血管內膜主要分為3層，若主動脈內壁破裂，血液便會滲透至其他膜層，導致血管內壁分裂。就潘情況而言，由於她的主動脈剝離位置十分接近心包位置，血管破裂導致血液流至心包，造成心包積血，積血過多可令心臟停頓。

認為潘的主動脈剝離屬自然病發

鍾指主動脈剝離成因很多，包括高血壓及突發性創傷，潘屬自然病發，但較難從心包積血量，判斷其剝離傷口出現多久，因為判斷剝離發生的時間仍要視乎血管內膜撕裂情況及血流速度。

專科醫生譚廣明指主動脈剝落屬罕見，需靠醫生的臨床經驗判斷。(凌子淇攝)

專科醫生指主動脈撕裂常被誤診為心肌梗塞

中大醫學院臨床教授、心臟科專科醫生譚廣明，以專家證人身分作供。譚指急症室醫生曾經處方「脷底丸」，可推測他診斷潘心肌梗塞，而非急性主動脈撕裂。不過由於急性心肌梗塞審核標準十分高，經常會被誤診為急性心肌梗塞或腸胃炎，院方當時診斷可以接受。

若有進行血管電腦掃描會有助診斷

譚又提到主動脈剝離死亡率高達3成，若連帶心包積血的情況，死亡率接近5成；而且十分罕見，香港每一千名病人當中，只有5人會有此情況，其中一人會死亡。譚同意，院方當時若能及時替潘進行血管電腦掃描，會對診斷很大幫助，但曾有醫學文獻指出即使及時診斷，死亡率仍近5成。

需靠醫生臨床經驗判斷

譚形容主動脈剝離「係好有挑戰性嘅一個病」，亦相對心肌梗塞而言罕見，許多時候仍需靠醫生臨床經驗，倘若醫生當刻審視數據後，仍判斷病人並非主動脈剝離，「好難逼佢話係」。譚並坦言：「唔會怪責當時個醫生諗咗一個常見嘅診斷，冇諗一個罕見嘅診斷。」

認為判斷應靈活

內科醫生昨供稱，潘雙臂血壓差距不過20，胸縱隔腔少於8厘米，不符主動剝脈剝離的標準。譚認為數字標準因人而異，指院方大可比較潘以往的肺片，若發現胸縱隔腔較過往寬，已可作出判斷，並直言：「數字係死嘅，人嘅判斷應該要靈活少少。」

若懷疑病人有心肌梗塞應緊密監察

監察方面，譚指急性心臟病的情況可在短時間內快速變化，若懷疑病人有心肌梗塞或急性心臟病，理應安排緊密監察，至少需要接駁心臟監察器，每3至4小時量度心電圖及心酵素，血壓及維生指數亦不應每4小時才量度一次，否則難以察覺臨床轉變。

案件編號：CCDI-1063/2021

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