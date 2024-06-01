國產客機C919首次境外商業飛行　載逾百本地大學生往上海實習

內地自主研製的首款客機C919今日（1日）首次境外商業飛行，由香港往上海虹橋的商用航線，航班編號為MU7192。中國東方航空以包機形式，載乘120位本港大學生到上海參加為期7周的「滬港同心實習計劃」。



都會大學學生李同學表示，對於可成為首批境外乘客感到激動，特別期待C919的洗手間，據知設計有心思。另一嶺大學生亦對乘搭C919感期待，「知道呢個會係歷史性事件之一，因為係第一架由香港飛上海嘅C919。」



內地自主研製的首款客機C919今日（1日）首次境外商業飛行，並接載逾百港生往上海實習。（梁祖兒攝）

大學生乘客：期待用C919洗手間 設計有「小巧思」

在都會大學就讀影像設計系的四年級生李同學表示，對今日可乘坐首架國產飛機感到心情激動。她指，在網上看過飛機資料，得知C919客機的座位較其他客機闊落，而且洗手間會有「小巧思」，即設計有心思，期望可上機後體驗到客機的特別之處。

她將到上海一活動策劃公司實習，該公司主要為港人家庭在上海舉辦夏令營活動。她認為，實習領域與其就讀的專業相關，協助公司寫推文、營運社交平台，可將影像設計的知識學以致用。

第二次往上海實習 感比港更顯活力

她今年第二次到上海實習，去年實習時，感覺上海和香港相似，兩者均是國際大都會，不過，上海更顯活力，「有多啲市集、快閃活動，更吸引年輕人」，「香港感覺就少啲」。她認為香港地方有限，上海則地方更大，有較多空間舉辦更多活動。

在嶺南大學讀數據科學的莊同學希望透過今次的實習經驗，更了解香港外的環境，再判斷將來的發展方向。（梁祖兒攝）

嶺大生期待成首批乘客：係歷史性事件之一

就讀嶺南大學數據科學系的二年級生莊同學稱，十分期待成為首批C919的境外乘客，「知道呢個會係歷史性事件之一，因為係第一架由香港飛上海嘅C919。」他表示，觀察過C919的座位表，認為這是一架正常小型款客機，相信會同其他客機分別不大。

將到上海一科技公司實習的他指，對於首次實習的工作感到感期待，因實習內容與其學科相關，「希望可以學多啲嘢」，亦能對香港以外的地方有更多了解，以助判斷將來的發展路向。

在HKU Space就讀倫敦大學課程的李同學稱，心情非常期待，最期待享用C919的飛機餐。（梁祖兒攝）

大專生：期待享用飛機餐

在HKU Space就讀倫敦大學課程的李同學稱，心情非常期待，最期待享用C919的飛機餐，更稱「爸爸知道我要搭C919都好高興。」她又指，本身有興趣到內地實習，未來7周的實習是在一上海商場的護膚品店做公關。

在7周的「滬港同心實習計劃」中，學生將走訪參觀上海景點和企業，從而了解上海的建設與發展，並認識到中國的歷史和未來；主辦單位滬港青年會望透過實習計劃，增進香港青少年的國家榮譽感和融入感，及培養其愛國情懷和科技創新精神。