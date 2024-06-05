高鐵臥鋪｜旅遊業議會：旅行社正籌組京滬團　深中通道拓新線

高鐵香港段將引進臥鋪動車組列車，以「夕發朝至」列車班次來往香港及北京站上海。旅遊業議會總幹事楊淑芬今日（5日）表示，本港旅行社正籌組旅行團到北京及上海，可帶來新商機。她亦表示即將開通的深中通道可連結粵西及粵北，縮短兩地車程，可讓旅遊業界可開發新線路。



左起：國家文化和旅遊部駐港澳專責機構亞洲旅遊交流中心程瑞山，旅遊業議會總幹事楊淑芬，Guru Online聯合創始人及執行董事Karin Wan，主辦機構「匯眾」董事總經理湯錦成今日公布香港國際旅遊展詳情。（夏家朗攝）

國際旅遊展後兩日半供公眾入場

香港國際旅遊展2024將於6月13日至16日於灣仔會展舉行，今年增加了21個新參展國家及地區，其中約半來自亞洲以外，配合大會重點推廣的 《重新探索世界》 主題。整體而言，預計包括官方展團及獨立參展的約500家參展商其中約八成來自境外及海外，來自超過60國家及地區。

主辦機構「匯眾」董事總經理湯錦成表示，今年將會重點推廣可持續旅遊、冰雪旅遊、新目的地和夜市等主題，部份主題將設置拍照及展區介紹，還有「2024青少年遊學行程設計比賽」的得獎作品展，以及與多個團體合作包括智行基金會、義遊等舉辦活動，除了展位外，亦會舉辦研討會或講座。展覽首一日半（6月13日整日及6月14日上午）為專業日，僅對旅遊業界、商界以及專業人士開放，後兩日半則為公眾日，票價25至70元。

旅遊業議會料全年可有5,000萬旅客訪港

旅遊業議會總幹事楊淑芬指，今年1月至4月的入境人數比去年同期錄得一倍的增長，有約1,400萬人次，當中內地客佔76％，預料訪港旅客人數會持續上升，預計今年可有5,000萬旅客入境。她指政府正努力推出各種盛事，業界都希望可以讓旅客獲得更豐富的體驗。她舉出一系列的活動，例如，零售業在7、8月的開心購物節、旅行社創意深度遊行程設計比賽等，有助帶動旅遊業。她認為內地開放8個城市自由行會增加香港到當地的直航。

高鐵引入臥鋪動車 楊淑芬：大大利便商務旅客

高鐵香港段將引進臥鋪動車組列車，於本月15日起開通來往香港西九龍站往返北京西站和上海虹橋站的「夕發朝至」列車班次。楊淑芬認為能大大利便商務旅客，旅行社亦正籌組旅行團到北京及上海，可帶來新商機。

她亦表示，即將開通的深中通道可連結粵西及粵北，縮短兩地車程，讓旅遊業界可開發新線路，「旅程較長的可去到江門、開平等地；短一些的線路都可以去完深圳之後，就立刻經深中通道去珠海、澳門。」