香港國際旅遊展2023︳一連4天6月開鑼　逾400參展商玩遊戲送機票

香港國際旅遊展2023即將開鑼！今年為香港通關後首屆ITE，將有泰國、韓國、日本等50個國家及地區、合共逾400個的參展商參加。各國參展商除了介紹全球多個地區旅遊資訊，更免費派發贈品、推抽獎活動，讓大家可以免費獲得機票及住酒店。



香港國際旅遊展2023 6月15-18日

香港國際旅遊展由6月15至6月18日於灣仔會展1A-1E（四個展廳）舉行，香港、澳門、中國、泰國、日本、澳洲、加拿大、法國、韓國、冰島…等地都在香港國際旅遊展設展，展覽規模比去年倍增，已恢復到疫前2019年約八成。

（圖片來源：ITE官方網站）

中國內地展團大增 多個地區首次參展



昨日（6月6日）於灣仔會展還舉辦了香港國際旅遊展2023發布會，主辦機構「匯眾」董事總經理湯錦成簡介了ITE 2023 旅展亮點，如中國內地展團規模較2019年增長達1.5倍，增幅最大，繼續成為本屆旅展面積最大、人數最多的展區。 其他包括香港在內的旅遊熱門地區，參展規模亦恢復至疫前水平；澳門聯同40家參展商聯合展出，台灣、 日本各縣及泰國展團再次參展之餘更加強活動內容，而韓國展台備有的特別表演亦很值得期待。

此外，今屆ITE亦有不少首次參展的參展商，如冰島、俄羅斯、尼泊爾、菲律賓、馬來西亞沙巴、沖繩及馬爾代夫等，整體展商更多元化、國際化。

即場有獎遊戲 嬴走免費泰國機票/酒店禮券/泰式小禮物



在多個參展商中，必不可錯過由泰國政府旅遊局（香港）主理泰國展區（攤位：M123），以「Amazing New Chapters 泰國新一頁」為主題，展示來年泰國旅遊的資訊及優惠，讓大家與親友同樂，放鬆充電，探索泰國新的地方和文化。



在一連四天的ITE 2023活動中，泰旅局將會有清邁旅遊總會、不同航空公司、酒店、胡慧冲與冬蔭家族、旅遊達人分享會及現場即獎遊戲。如參加即場有獎遊戲，有機會嬴走免費泰國機票、酒店禮券或泰式小禮物。

（圖片來源：泰旅局官方Facebook）

泰旅局於ITE 2023 焦點活動

（一）五場分享會-分享最新遊泰資訊及問答環節贏機票、酒店禮券和小禮物

（二）胡慧冲與冬蔭家族表演，以及旅遊分享會。

（三）會場登記成為泰旅局官方網站會員、Follow泰旅局Facebook 和Instagram，可換領泰旅局小禮品一份。

網址：www.amazingthailand.hk



泰旅局免費送公眾日門票



由即日開始，泰旅局會送出公眾人士門票，想得到公眾日門票的朋友，可Follow泰旅局Facebook 和Instagram，登記成為泰旅局官方網站會員，可每人換領2張公眾人士門票，數量有限，換完即止。

（圖片來源：泰旅局官方Facebook）

換領ITE 2023 公眾人士門票資訊

泰旅局地址：香港中環皇后大道中39號豐盛創建大廈2101室

領取時間：星期一、二、四、五 10:30-12:30；14:30-17:00（公眾假期除外）

電話：2868 0732



香港國際旅遊展2023

地點：灣仔會議展覽中心1A-1E展廳

日期：6月15日（四）至18日（日）

開放日期及時間：

6月15日10:00-18:00（只招待業界 ）

6月16日10:00-14:00（只招待業界 ）

14:00-18:00（招待業界為主、公眾預先於網上登記亦可入內、或即場以八達通購票入場）

6月17日10:00-19:00（公眾購票入場）

6月18日10:00-19:00（公眾購票入場）

票價：

6月15日 $70（只招待業界 ）

6月16日 $30（只招待業界 ）

6月17日 $20（公眾購票入場）

6月18日 $20（公眾購票入場）

網址：www.itehk.com

