國際旅遊展｜逾400參展商參加　日本展區推深度遊、小眾景點

隨着旅遊業逐漸復常，很多港人都計劃「出走」。香港國際旅遊展2023將在6月15至18日於灣仔會展舉行，逾400間來自日本、韓國、澳門、澳洲等參展商參加，有亖成地區為首次參展。代表日本香川縣的參展商期望以自然景觀、藝術展品作賣點，吸引年輕人前往旅行，亦有首次參展的阿聯酋旅遊機構推廣沙漠旅遊。



展覽將於會展中心1B-1E共四個展廳舉行，一連四日，首兩天為專業日，予旅遊業界人士參加，後兩天則開放予公眾參加。



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匯眾展覽服務董事總經理湯錦成指，是次展覽的規模較去年增倍，由兩個展廳增至今年四個，今次共400多個來自50個國家和地區的參展商參加，當中有三成地區是首次參展，而香港人熱門旅遊地區如日本、韓國、泰國、台灣等地亦有參加。

中國內地展區組織20個省區的文化及旅遊部門及企業參展，為旅展面積最大的展區； 日本展區方面，分別共有26個代表日本各縣、酒店、旅遊社等參展商為參加者提供旅遊資訊。

日本小縣市推「深度遊」主打自然觀光

日本旅遊地區除了東京、大阪等主要城市的選擇，有代表日本長崎縣及香川縣的參展商望透過展區推廣小眾的遊日地區及景點。香川縣參展商表示，今年為第三年參加，作為非一線地區，望能以直航航班吸引更多人選擇到香川縣旅遊，並以自然景觀、藝術遊覽等「深度遊」作主打，目標希望吸引更多年輕人前往。

長崎縣參展商表示，期望透過展覽向大眾推廣長崎縣內的城市，欣賞歷史文化及自然觀光。兩縣展區都期望旅遊人數能回復到疫情前的數目。

阿聯酋首次參展 以免簽證、沙漠旅遊作賣點

今年亦有來自中東、阿聯酋等地的參展商參加，推廣阿拉伯文化及沙漠旅遊。來自阿聯酋國拉斯海馬（Ras Al Khaimah）的參展商表示，今年為第一次參展，希望以免簽證、旅遊度假及沙漠旅遊作賣點。阿聯酋拉斯海馬旅遊局中國辦事處市場經理郝志剛指，今次設展較重視中國市場，目標希望吸引中國內地及港澳台的旅客為主。他又指，拉斯海馬與杜拜距離相近，因此前往杜拜旅遊的遊客亦能一遊兩地。

湯錦成表示，預計展覧能吸引6萬人次入場，望透過旅遊展令旅客及供應商「擦出火花」，希望透過今次展覽為旅遊業界提供交流平台，吸引更多人重投旅業。他認為現時旅遊業並未全面復甦，航班復常及人手不足仍然是最大困難。他指「去旅行」為推動香港全面復蘇的關鍵，而大眾對旅遊的需求將使旅遊業界增加信心。

旅遊展資訊：

日期：2023年6月15至18日（星期四至日）

時間：15-16日 上午10:00-下午6:00

17日 上午10:00-下午7:00

18日 上午10:00-下午5:00

地點：香港灣仔會議展覽中心 1B-1E館

門票: 6月15日(四)：$70 （只招待業界人士 ）

6月16日(五)：$30 （只招待業界人士 ）

6月17日(六)：$20（開放予公眾）

6月18日(日)：$20 （開放予公眾）