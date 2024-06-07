The Henderson入伙　恒基公布公共空間化身扎哈・哈迪德雕塑公園

中環打卡新地標恒基兆業地產旗下的甲級商廈The Henderson入伙，首批租客正式進駐。恒地今日（7日）公布，進一步將大廈設計者扎哈・哈迪德建築事務所(Zaha Hadid Architects)的設計概念，由大廈延伸至室外公共空間，打造全亞洲首個扎哈・哈迪德雕塑公園。



恒地表示，The Henderson租戶包括藝術及奢侈品拍賣行佳士得亞太區總部、國際投資公司凱雷及瑞士高級製錶品牌愛彼等。The Henderson為全港首個由扎哈・哈迪德建築事務所設計的商業項目，團隊將其流線型設計特色進一步延伸至大廈外的琳寶徑休憩花園，打造全亞洲首個扎哈・哈迪德雕塑公園。項目現正進行工程，落成後將引入藝術裝置，提供獨特的休憩綠化空間。

恒基地產將扎哈・哈迪德建築事務所(Zaha Hadid Architects)的流線型設計特色進一步延伸至大廈外的琳寶徑休憩花園，打造為全亞洲首個扎哈・哈迪德雕塑公園，圖為效果圖。（恒基地產提供圖片）

大廈3樓辦公大堂引入知名當代藝術家傑夫．昆斯（JEFF KOONS）的《氣球天鵝(紅色)》藝術作品，是首次於亞洲展出的氣球天鵝；位於39樓頂層宴會廳為全港最高的全玻璃天幕宴會廳，將於稍後提供服務。

The Henderson 三樓辦公大堂引入知名當代藝術家傑夫．昆斯（JEFF KOONS）《氣球天鵝(紅色)》藝術作品，是首次於亞洲展出的氣球天鵝。（恒基地產提供圖片）

恒地主席李家誠表示，歡迎首批租戶進駐非常高興項目啟用，他指項目結合了世界級的建築工藝，為中環以及香港的城市建築風貌帶來新氣象，融合藝術、創新和可持續發展元素，為未來甲級智能辦公室引領新指標，同時印證集團對香港發展的信心。