中環The Henderson出租率近50%　瑞士名錶愛彼AP進駐　第四季落成

恒地（0012）旗下位於中環美利道的商業項目The Henderson，今日（12日）公佈最新租務情況。發展商表示，目前大廈出租率已達一半，租戶包括佳士得拍賣行、凱雷國際投資公司（Carlyle）、瑞士奢華腕錶品牌愛彼（Audemars Piguet）等，預料於2023年第四季落成，2024年中正式入伙。



李家誠：將可持續發展元素融入建築

恒基兆業地產集團主席李家誠表示，The Henderson相繼獲愛彼等國際知名品牌和大型企業青睞，證明項目具備獨特優勢，鞏固The Henderson香港新地標的角色。該商業項目將藝術、創新和可持續發展元素融入建築，為未來甲級智能辦公室訂下新指標，進一步肯定集團創新發展的領先地位。

恒基兆業地產集團主席李家誠。（資料圖片）

恒基租務部副總經理梁碧茜表示，The Henderson樓高36層，寫字樓共有25層，每層樓面面積為1.2萬至1.5萬平方呎，大廈設有雙大堂、空中花園及頂層宴會廳。寫字樓預計能夠容納25至30位租戶進駐。

The Henderson料今年底落成

項目現階段已有多位租戶承租，出租率近50%。當中包括佳士得拍賣行，將會將亞洲區總部搬遷至大樓，合共租用4層寫字樓，樓面共約5萬平方呎。而未來佳士得春季及秋季拍賣會亦會於大樓內舉行。另外國際投資公司凱雷（Carlyle）及瑞士奢華腕錶品牌愛彼（Audemars Piguet）亦分別租用1.5層及1層寫字樓，合共樓面面積約3.2萬平方呎，其中愛彼佔約1.2萬平方呎樓面。

租金方面，梁碧茜指會參考中環區甲級寫字樓呎租水平及因應市場而調整。她補充，雖然現時香港市場對甲級寫字樓的需求減少，空置率上升，但The Henderson為中環核心區罕見的新項目，而且為高規格建築，相信能吸引優質租戶。

恒基租務部副總經理梁碧茜（右）。（李明珠攝）

設太陽能幕牆降溫裝置、迷你天氣監測儀

近年國際企業有追求ESG可持續發展理念的趨勢，商廈建築上是否符合ESG目標成為商戶選擇時其中一個考慮因素。

發展商指，項目著重該理念並融合智慧科技於大樓，包括設有太陽能幕牆降溫裝置、温濕雙控智能空調系統、迷你天氣監測儀等等。更推出業界首個由業主、租戶及其員工的ESG合作夥伴計劃，集團會推出虛擬平台鼓勵租戶紀錄自己的ESG數據，幫助企業更容易達成ESG目標、實現企業社會責任。

2017年以232億投得 呎價50,064元

The Henderson位於中環美利道2號，由恒地於2017年以232.8億元投得，每呎樓面地價高見50,064元，當時曾創下全球最高價值地皮的紀錄。集團指，會將項目打造為國際矚目的「地標中的地標」，落成後將成為一座總樓面面積465,000平方呎的「超甲級」商廈。