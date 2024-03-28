兩大李氏家族中環超甲廈齊獲承租 　華晨斥79萬進駐The Henderson

外來企業陸續落戶香港，中環兩大新超甲廈新近獲中資公司承租。其中，恒地 （0012） 旗下The Henderson 逾6000平方呎樓面，獲內地大型汽車製造商華晨集團以月租近79.2萬元承租、呎租120元；另長江中心2期逾8000平方呎樓面亦獲中資金融機構租用，月租約76.5萬元、呎租約90元。



市場消息指，中環全新甲廈The Henderson新近錄得租務成交，租出物業為項目中高層，樓面面積約6,600平方呎。據了解，新租客為內地大型汽車製造商華晨集團，該集團以月租近79.2萬元租用單位，呎租近120元。

同區超甲廈升級全新超甲廈

事實上，該集團香港辦公室設於同區超甲廈遮打大廈中層。是次搬遷作出樓面上擴充，並升級至全新超甲廈。

The Henderson樓高36層，寫字樓共有25層，每層樓面面積為1.2萬至1.5萬平方呎，總樓面約46.5萬平方呎。大廈設有雙大堂、空中花園及頂層宴會廳。寫字樓預計能夠容納25至30位租戶進駐。

恒地 （0012） 旗下The Henderson。

中資金融機構76萬月租長江中心2期

同區另一幢全新超甲廈長江中心2期，亦錄得租務成交。涉及物業中高層半層樓面，總面積約8,500平方呎，以每平方呎約90元租出，月租約76.5萬元。

據市場消息指，新租客為一家中資金融機構，原先租用灣仔鷹君中心全層，該單位面積約1.5萬平方呎，是次搬遷屬縮減樓面。