羅范椒芬等校友及前校委聯署對王沛詩失信心　籲特首平息港大風波

香港大學委任副校長暫任風波愈演愈烈，8名港大校委會前成員及校友聯署，表明對校委會主席王沛詩管理能力失去信心，要求校監、即特首李家超採取行動平息風波。



其中有份聯署、曾任教育統籌局局長的港大校友羅范椒芬表示，「我們關心的是程序問題，是香港大學的聲譽和香港的國際形象」，「期望校監挺身而出，盡快平息風波。」



行政長官辦公室回應時表示，香港大學是本港成功的高等學府，巿民對大學擁有良好管治抱有期望。作為香港大學校監，行政長官已要求教育局了解事件後作出匯報，教育局現正進行有關工作。



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聯署信：校委會主席要有廣闊的胸襟、見識和領導能力

聯署信指出，港大校委會上周二（5月28日）在未經校長翔協商的情況下，迅速通過委任多位暫任副校長人選，再次激發校內矛盾，影響大學正常運作。

他們指出，校委會角色是提供戰略指引，並監管管理層依法合規行事，但不會直接參與行政事務；學術機構的文化與商業機構不一樣，要求主席有廣闊的胸襟、見識和領導能力，能夠帶領機構盡快回復正常的運作，維持崇高的聲譽及獲得各界的廣泛支持。「回顧歷史，多位前任校委會主席及大學校長都能夠互相尊重，坦誠溝通，合作愉快，他們共同帶領香港大學攀上今天的國際地位，成就來之不易，必須好好珍惜。」

他們指風波已引起國際社會關注，政府默認校委會的決定，將造成政府通過委任主席操控大學，架空校長的印象，不利香港高等教育的發展和自由開放的國際形象。他們要求校監李家超履行法律賦予的職責，挺身而出，為維護香港大學的聲譽，責令校委會主席盡快與校長協商，提出補救方案供閣下考慮採納執行，再次感謝校監費心處理此事。

羅范椒芬：身為熱愛香港大學的校友 我們期望校監挺身而出

羅范椒芬表示，他們一眾人對誰當副校長沒有意見，對校委會主席與校長之間的恩怨亦無法評論，但「身為熱愛香港大學的校友，我們期望校監挺身而出，盡快平息風波，讓香港大學校長和教職員有安定平靜的環境，繼續為大學的發展而努力，令大學再攀高峰。」

蔡素玉向《灼見名家》表示，「是否合情合理，是否架空了校長的權力，如果屬實是否會影響到港大的管治，更重要的是香港國際形象，以後還有多少國際有能力、成就的學者、專家，願意來香港擔當香港各大學的校長」。

行政長官辦公室回應時表示，香港大學是本港成功的高等學府，巿民對大學擁有良好管治抱有期望。作為香港大學校監，行政長官已要求教育局了解事件後作出匯報，教育局現正進行有關工作。

港大校委會，通過暫任七名副校長，並非由校長張翔提出。（香港01製圖）

聯署信全文

尊敬的香港大學校監李家超閣下：



我們是一群熱愛香港大學的校友，對於近日大學校委會在未經校長協商的情況下，迅速通過委任多位暫任副校長人選，再次激發校內矛盾，影響大學正常運作，深感憂慮，並對校委會主席的管理能力失去信心，因此修書陳述，希望校監採取果斷行動，早日平息風波。



我們當中有很多位前校委會成員，熟悉校委會的權責和管理層的分工。校委會如同企業的董事會，角色是提供戰略指引，確保風險管理及內部監控系統的成效，並監管管理層依法合規行事，但不會直接參與行政事務。學術機構的文化與商業機構不一樣，要求主席有廣闊的胸襟、見識和領導能力，能夠帶領機構盡快回復正常的運作，維持崇高的聲譽及獲得各界的廣泛支持。回顧歷史，多位前任校委會主席及大學校長都能夠互相尊重，坦誠溝通，合作愉快，他們共同帶領香港大學攀上今天的國際地位，成就來之不易，必須好好珍惜。



母校近日風波已被傳媒廣泛報道，並引起國際社會關注，例如政府默認校委會的決定將造成政府通過委任主席操控大學，架空校長的印象，不利香港高等教育的發展和自由開放的國際形象。高等教育是香港競爭優勢之一，香港大學是香港首屈一指的國際高等教育機構，希望校監於此艱難時刻，履行法律賦予的職責，挺身而出，為維護香港大學的聲譽，責令校委會主席盡快與校長協商，提出補救方案供閣下考慮採納執行，再次感謝校監費心處理此事。



敬祝 政通人和！



行政長官李家超要求教育局了解聯署信事件，再作匯報。（資料圖片/歐嘉樂攝）

聯署校友：

黃啟民／2011-2017香港大學校務員會委員及審計委員會主席

文灼非/2007-2016香港大學校務員會委員兼校董

羅范淑芬／香港大學校友、前教育統籌局局長

湯麗珍/2004-2010香港大學畢業生議會主席

蔡素玉／全國人大代表(第11至13屆）

張家敏／香港大學學生會會長(1982)

楊佰成／2002-2006香港大學校務員會委員

彭泓基／香港大學理學院校友、時事評論員

葉劉淑儀希望盡快平息港大副校長委任風波。（資料圖片）

港大校董會委員、行政會議召集人葉劉淑儀表示，知道有校友致函行政長官，她期望盡快平息事件。葉劉淑儀認為副校長是校長的團隊，無論委任權在甚麼人手上，亦應該充份諮詢校長。她又指以工作順暢角度而言，副校長和校長應該是有默契的人，是應該諮詢過校長才委任，希望盡快透過協商解決問題。