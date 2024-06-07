2.8萬公屋租戶未交資產申報表　羅淑佩：限期前不回覆將收回單位

房屋署今年4月展開第二輪公屋租戶資產申報，約25萬已住滿10年的公屋戶須申報入息及資產，收表期限於5月31日屆滿。房屋署長羅淑佩今早（7日）在電台節目表示，截至本月5日，共收回22.2萬份申報，佔整體的八成八，現在仍陸續收到，她指「大家都係deadline fighter」。她提醒，下星期會向未收到申報的住戶發出公函，要求其在限期內交回申請，並需附上遲交的書面解釋，若仍未收到申報，會終止租約以及收回公屋單位。



房屋署今年4月展開第二輪公屋租戶資產申報，約25萬已住滿10年的公屋戶須申報入息及資產，收表期限將於5月31日屆滿截至6月5日，共收回22萬2千份申報。（資料圖片）

上月底截止仍陸續收到申報表 羅淑佩：大家係deadline fighter

房屋署今年4月向逾25萬個住滿10年的公屋租戶派發富戶政策申報表及居住情况申報表，收表期限於5月31日屆滿。房屋署長羅淑佩今日在港台《千禧年代》中表示，截至本月5日，共收回22萬2千份申報，佔整體的八成八，現在仍陸續收到申報表，她指「大家都係deadline fighter」。

至於餘下2.8萬個住戶未交表，她表示，署方會深入調查未交回申請表的住戶，並會上門提醒、留意該單位的出入情況等。羅淑佩指，下星期開始會向未收到申報的住戶發出公函，要求其在限期內交回申請，並需附上遲交的書面解釋，若仍未收到申報，會終止租約以及收回公屋單位。她補充，書面解釋要附上證明，署方會因應情況酌情處理，強調申報表都是放置於住戶信箱中，並無寄失的可能。

羅淑佩指，對於拒絕、忽略填寫申報表，或發現並無居住需要的住戶，若確立有此情况，房委會會向租戶發出遷出通知書，如有違法行為亦會嚴肅執法。（夏家朗攝）

羅淑佩指，對於拒絕、忽略填寫申報表，或發現並無居住需要的住戶，若確立有此情况，房委會會向租戶發出遷出通知書，如有違法行為亦會嚴肅執法。

至於「全長者戶」方面，羅表示，在今年10月至下年10月，「全長者戶」需要申報居住情況。但在長者持有資產及物業的申報方面，署方會小心處理。