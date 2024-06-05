簡約公屋｜柴灣屯門萬伙動土2026年落成　何永賢：為基層帶來改變

房屋局局長何永賢今日（5日）於社交專頁發文稱，第二批共11,540個單位的簡約公屋項目昨日（4日）舉行動土禮，分別為柴灣常安街／常平街項目將提供約1,720個單位、屯門第54區項目約5,620個單位，以及小欖樂安排項目的4,200個單位，會陸續在2026年第二季至第四季落成。



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何永賢表示，很高興看到建築署帶領承建商團隊，馬不停蹄為身處惡劣環境的家庭推進工作。她亦借動土禮的機會，分享在房屋局過渡性房屋中感受到的暖心故事，勉勵大家目前每一分努力，都將為有需要的基層家庭帶來巨大改變。可讓孩子有更好環境讀書、快樂成長，讓有志青年有更好條件上流，讓困迫家庭有喘息空間，不需擔心高昂租金，可以開始儲蓄重新規劃前路。

建築署署長李翹彥發言時稱，簡約公屋的英文簡稱是LPH（Light Public Housing），他和同事為LPH賦予了不同解釋，L是Life-changing（命運的改變），P是Possibility in life（人生的可能），H是Hope for the needy（基層的希望）。

何永賢希望，房屋局、建築署的同事以及承建商，能藉李翹彥的一番話，更明白這項工程的社會意義，更用心地做好手中工作。