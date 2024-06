簡約公屋｜柴灣屯門萬伙動土2026年落成　何永賢：為基層帶來改變

房屋局局長何永賢今日(5日)於社交專頁發文稱,第二批共11,540個單位的簡約公屋項目昨日(4日)舉行動土禮,分別為柴灣常安街/常平街項目將提供約1,720個單位、屯門第54區項目約5,620個單位,以及小欖樂安排項目的4,200個單位,會陸續在2026年第二季至第四季落成。



何永賢表示,很高興看到建築署帶領承建商團隊,馬不停蹄為身處惡劣環境的家庭推進工作。她亦借動土禮的機會,分享在房屋局過渡性房屋中感受到的暖心故事,勉勵大家目前每一分努力,都將為有需要的基層家庭帶來巨大改變。可讓孩子有更好環境讀書、快樂成長,讓有志青年有更好條件上流,讓困迫家庭有喘息空間,不需擔心高昂租金,可以開始儲蓄重新規劃前路。

建築署署長李翹彥發言時稱,簡約公屋的英文簡稱是LPH(Light Public Housing),他和同事為LPH賦予了不同解釋,L是Life-changing(命運的改變),P是Possibility in life(人生的可能),H是Hope for the needy(基層的希望)。

何永賢希望,房屋局、建築署的同事以及承建商,能藉李翹彥的一番話,更明白這項工程的社會意義,更用心地做好手中工作。