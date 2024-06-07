類鼻疽｜深水埗再有確診　65歲女子咳嗽發燒入院　現情況穩定

深水埗再有感染類鼻疽確診個案，衞生署衞生防護中心今日（7日）表示，過去一星期新增一宗感染類鼻疽確診個案，患者為一名患有長期病居於深水埗的65歲女子，她在上月中咳嗽，其後惡化及發燒入院，現時情況穩定。衞生防護中心指，今年共錄得3宗個案，去年共錄得17宗。



▼2022年10月21日 袁國勇及張竹君到深水埗白田邨地盤調查類鼻疽疫情▼



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衞生防護中心表示，個案涉及一名有長期病患的65歲女子，居於深水埗。她於5月中開始咳嗽，並於5月28日因症狀惡化及出現發燒到明愛醫院求醫，同日入院。病人現時情況穩定，她的臨床樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。

今年錄得第三宗 去年17宗

中心正調查個案的感染源頭，流行病學調查仍在進行中。本港今年共錄得3宗類鼻疽個案。2023年共錄得17宗類鼻疽個案。

衞生署衞生防護中心。（資料圖片）

颱風或暴雨後 類鼻疽病菌更容易散播

中心發言人重申，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但類鼻疽病菌可存活於本地環境。類鼻疽在香港屬風土病，本港每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。根據文獻，感染個案於颱風或暴雨後較常出現。颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令類鼻疽個案有機會增加。

中心再次提醒市民，類鼻疽可經受污染的土壤和水於颱風和暴雨期間及之後傳播。市民於颱風和暴雨期間應盡量留在室內，避免前往可能出現水浸的地區，亦不應涉水或接觸泥水和泥土。同時，高風險人士應避免使用雨水渠道附近的道路，以免接觸可能由污水產生的氣溶膠。