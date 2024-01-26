類鼻疽｜居黃大仙東匯邨婦發燒入院確診　情況嚴重　今年首錄個案

衞生防護中心公布，香港過去一周新增一宗感染類鼻疽確診個案，為一名長期病患的47歲女子，居於黃大仙東匯邨。她於1月19日因跌倒導致頭部受傷，以及發燒、咳嗽帶痰和左膝疼痛到伊院急症室求醫，同日入院。



病人現時情況嚴重，其臨床樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應，為今年首宗個案。



▼2022年10月21日 袁國勇及張竹君到深水埗白田邨地盤調查類鼻疽疫情▼



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跌倒導致頭部受傷到急症室求醫

衞生防護中心指新個案涉及一名有長期病患的47歲女子，居於黃大仙東匯邨。她於1月19日因跌倒導致頭部受傷，以及發燒、咳嗽帶痰和左膝疼痛到伊利沙伯醫院急症室求醫，同日入院，現時情況嚴重。她的臨床樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。

衞生防護中心指正調查個案的感染源頭，流行病學調查仍在進行中，本港今年共錄得一宗類鼻疽個案。2023年共錄得17宗類鼻疽個案。

經受污染土壤和水於颱風和暴雨期間及之後傳播

中心發言人重申，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但類鼻疽病菌可存活於本地環境。類鼻疽在香港屬風土病，本港每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。根據文獻，感染個案於颱風或暴雨後較常出現。颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令類鼻疽個案有機會增加。

中心再次提醒市民，類鼻疽可經受污染的土壤和水於颱風和暴雨期間及之後傳播。市民於颱風和暴雨期間應盡量留在室內，避免前往可能出現水浸的地區，亦不應涉水或接觸泥水和泥土。同時，高風險人士應避免使用雨水渠道附近的道路，以免接觸可能由污水產生的氣溶膠。