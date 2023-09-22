類鼻疽｜居深水埗白田邨67歲男子確診　今年錄第11宗個案

本港過去一周新增一宗類鼻疽確診個案，67歲男患者居於深水埗白田邨，他上月31日開始食慾不振和嘔吐，上周四（14日）因持續嘔吐到明愛醫院急症室求診，同日入院，血液樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。衞生防護中心指，病人現時情況穩定，正調查個案的感染源頭，此宗為本港今年第11宗類鼻疽個案。



▼2022年10月21日 袁國勇及張竹君到深水埗白田邨地盤調查類鼻疽疫情▼



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衞生防護中心今日（22日）表示，過去一星期（9月16日至22日）錄得一宗新增感染類鼻疽確診個案。個案涉及一名患有長期病患的67歲男子，居於深水埗白田邨。他於8月31日開始出現食慾不振和嘔吐，9月14日因持續嘔吐到明愛醫院急症室求診，同日入院。

衞生防護中心稱正調查個案的感染源頭，流行病學調查仍在進行中，而本港今年共錄得11宗類鼻疽個案，去年則共錄得46宗個案。

衞生防護中心重申，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但類鼻疽病菌可存活於本地環境，而類鼻疽在香港屬風土病，本港每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。根據文獻，感染個案於颱風或暴雨後較常出現。颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令類鼻疽個案有機會增加。