類鼻疽｜居小西灣65歲婦確診　11月底現呼吸困難　今年第16宗

本港過去一周新增一宗感染類鼻疽確診個案，患者是一名居於小西灣的65歲婦人，11月底出現發燒、腹痛、咳嗽、流鼻水和呼吸困難，於12月5日因徵狀持續到瑪麗醫院急症室求診，同日入院。病人現時情況穩定。連同這一宗個案，本港今年累計共錄得16宗類鼻疽個案，去年共錄得46宗，當中30宗個案居於深水埗區。



▼2022年10月21日 袁國勇及張竹君到深水埗白田邨地盤調查類鼻疽疫情▼



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11月28日開始發病

衞生防護中心公布，過去一周新增一宗類鼻疽個案，個案涉及一名65歲婦人，患有長期病患，居於小西灣。她於11月28日開始出現發燒、腹痛、咳嗽、流鼻水和呼吸困難，於12月5日因徵狀持續到瑪麗醫院急症室求診，同日入院。病人現時情況穩定。她的臨床樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。

個案的流行病學調查仍在進行中，本港今年共錄得16宗類鼻疽個案。去年共錄得46宗類鼻疽個案，包括30宗來自同年8月起錄得居於深水埗區的個案。

根據文獻，感染個案於颱風或暴雨後較常出現，防護中心呼籲市民，尤其是糖尿病患者或免疫力弱的人士，如出現病徵，應盡快求醫，以接受適切的醫學診斷和治療。